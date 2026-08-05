Gerard Martin odnalazł nową pozycję w Barcelonie. Flick dokonał trafnego wyboru

Gerard Martin świetnie odnalazł się na pozycji środkowego obrońcy w Barcelonie. W wywiadzie dla "Mundo Deportivo" Hiszpan podkreślił, że czuje się bardzo komfortowo w nowej roli.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Gerard Martin

Hansi Flick dokonał świetnego wyboru. Gerard Martin odnalazł się na nowej pozycji

Jeszcze kilka miesięcy temu Gerard Martin był postrzegany przede wszystkim jako lewy obrońca. Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej. W FC Barcelonie nikt nie traktuje już jego występów na środku defensywy jako tymczasowego rozwiązania. Wszystko wskazuje na to, że Hansi Flick na stałe zmienił pozycję 24-letniego Hiszpana, a sam zawodnik przyznaje, że całkowicie zaakceptował nową rolę.

Niemiecki szkoleniowiec dostrzegł u Martina cechy, które idealnie pasują do gry na środku obrony – spokój w rozegraniu, umiejętność bronienia dużych przestrzeni oraz dobrą grę z piłką przy nodze. Dzięki temu mistrzowie Hiszpanii znaleźli wartościowego stopera bez konieczności wydawania milionów euro na rynku transferowym.

W rozmowie z „Mundo Deportivo” Martin przyznał, że proces adaptacji dobiegł końca. – Czuję się bardzo komfortowo – powiedział zawodnik Barcelony. – Na początku byłem rozdarty między dwiema pozycjami, bo ciągle zmieniałem miejsce na boisku. Teraz skupiam się wyłącznie na grze na środku obrony. Myślę, że miałem bardzo dobry rok, choć zawsze mogę się jeszcze poprawić – dodał.

W samych rozgrywkach La Liga hiszpański stoper wystąpił 32 razy, z czego 26 meczów rozpoczął w wyjściowym składzie, spędzając na murawie ponad 2100 minut. Nadchodzący sezon będzie już czwartym Martina w Dumie Katalonii. Jego umowa obowiązuje do czerwca 2028 roku. W lipcu media łączyły hiszpańskiego obrońcę z transferem do Milanu.