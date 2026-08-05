Como wydało ponad 100 mln euro na transfery. Oto nowi piłkarze Fabregasa

21:25, 5. sierpnia 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

Como w nadchodzącym sezonie zagra w Lidze Mistrzów. Klub poczynił duże kroki, żeby wzmocnić kadrę pierwszego zespołu. Na transfery wydali ponad 100 mln euro. Oto zestawienie nowych piłkarzy w drużynie Cesca Fabregasa.

Cesc Fabregas
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Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Cesc Fabregas

Como zbroi się przed Ligą Mistrzów. Te transfery robią wrażenie

Como w poprzednim sezonie było rewelacją rozgrywek Serie A. Podopieczni Cesca Fabregasa rozgrywali dopiero drugą kampanię w najwyższej klasie rozgrywkowej i sporo w niej namieszali. Kosztem takich gigantów jak AC Milan i Juventus awansowali do Ligi Mistrzów. W tabeli zajęli 4. miejsce, więc w przyszłym sezonie po raz pierwszy w historii zagrają w najbardziej elitarnych rozgrywkach.

Gra na poziomie Ligi Mistrzów wymagała wzmocnień oraz zatrzymania kluczowych zawodników. Władze klubu na transfery przeznaczyły do tej pory ponad 100 milionów euro, a konkretnie 114,5 mln euro. Najwięcej, bo aż 60 mln euro kosztował Nico Paz.

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Drugim najdroższym transferem Como został Trevoh Chalobah. Obrońca przeniósł się do Włoch z Chelsea za 30 milionów euro. Wykupiony po wypożyczeniu został Alvaro Morata, za którego Rossoneri dostali 12 mln euro. Z Serie B do elity przeniósł się Mattia Liberali za 6 mln euro, czyli tyle samo, ile Luis Milla, który przyszedł z Getafe. Najmniej kosztował Andres Cuenca, który kosztował pół miliona euro. Na zasadzie wypożyczenia do zespołu dołączyli Yan Couto i Kaiki.

Transfery Como przed sezonem 2026/2027:

  • Nico Paz – 60 mln euro
  • Trevoh Chalobah – 30 mln euro
  • Alvaro Morata – 12 mln euro
  • Mattia Liberali – 6 mln euro
  • Luis Milla – 6 mln euro
  • Andres Cuenca – 0,5 mln euro
  • Yan Couto – wypożyczenie
  • Kaiky – wypożyczenie

Podopieczni Cesca Fabregasa za nieco ponad dwa tygodnie rozpoczną sezon w Serie A. Na start zmierzą się z Udinese, Napoli oraz Genoą. Pod koniec miesiąca poznają rywali w fazie ligowej Ligi Mistrzów.

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