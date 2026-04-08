Yamal zdetronizowany. Oto nowy faworyt do zdobycia Złotej Piłki

Harry Kane jest obecnie największym faworytem do zdobycia Złotej Piłki - twierdzi Polymarket Sport. Anglik w najnowszych notowaniach wyprzedził Lamine Yamala oraz Kyliana Mbappe.

Kane przed Yamalem i Mbappe w wyścigu o Złotą Piłkę

Lamine Yamal w 2025 roku był wśród faworytów do zdobycia Złotej Piłki. Ostatecznie nastolatek musiał uznać wyższość Ousmane Dembele, który wyprzedził go o ponad 300 punktów. Gwiazda FC Barcelony zajęła finalnie 2. miejscu w rankingu najlepszych piłkarzy na świecie. W tym roku 17-latek ponownie jest w gronie faworytów, ale jego rywale wcale nie odpuszczają.

Polymarket Sport uważa, że Złota Piłka trafi w ręce jednego z trzech zawodników. Najlepsze notowania oprócz Yamala mają Kylian Mbappe i Harry Kane. Według najnowszych notowań zarówno Hiszpan, jak i Francuz zostali zdetronizowani przez napastnika Bayernu Monachium.

🚨BREAKING: Harry Kane has surpassed Lamine Yamal in the Ballon d'Or rankings:



27% – Harry Kane📈

22% – Lamine Yamal📉

22% – Kylian Mbappé📉

7% – Vini Jr.



Per Polymarket pic.twitter.com/cQHHW8YegW — Polymarket Sports (@PolymarketSport) April 7, 2026

Na ten moment zdecydowanym faworytem do zdobycia Złotej Piłki ma być Harry Kane. Anglik ma 27% szans na zwycięstwo. Kylian Mbappe i Lamine Yamal mają w tej chwili 22% szans na zdobycie najbardziej prestiżowej nagrody indywidualnej w piłce nożnej.

Każdy z trzech wymienionych zawodników notuje bardzo dobry sezon pod względem liczb. Yamal w 41 meczach zdobył 21 goli i zaliczył 16 asyst. Mbappe ma na swoim koncie 39 bramek i 6 asyst w 37 spotkaniach. Z kolei Kane strzelił 49 goli i zanotował 5 asyst w 41 meczach.

Gala Złotej Piłki tradycyjnie odbędzie się w drugiej połowie roku w sezonie 2026/2027.