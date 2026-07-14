Deschamps zapisał się na kartach historii. Wielki rekord pobity

Didier Deschamps stał się rekordzistą Mistrzostw Świata pod względem poprowadzonych spotkań jako selekcjoner. Francuz wyprzedził w tej klasyfikacji legendarnego Helmuta Schona - donosi OptaJean.

Abaca Press / Alamy Na zdjęciu: Didier Deschamps

Didier Deschamps rekordzistą Mistrzostw Świataa

Didier Deschamps po raz kolejny zapisał się na kartach historii światowego futbolu. Selekcjoner reprezentacji Francji poprowadził Trójkolorowych w swoim 26. meczu podczas Mistrzostw Świata. Jak donosi OptaJean, dzięki temu został właśnie samodzielnym rekordzistą pod względem liczby spotkań rozegranych na mundialu w roli szkoleniowca.

Francuz wyprzedził w tej klasyfikacji legendarnego Helmuta Schona, który przez lata przewodził temu zestawieniu z dorobkiem 25 spotkań. Na trzecim miejscu znajduje się natomiast Carlos Alberto Parreira, mający na swoim koncie 23 mecze w roli selekcjonera na Mistrzostwach Świata.

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To kolejny dowód na niezwykłą regularność i długowieczność Didiera Deschampsa na najwyższym poziomie. Od objęcia reprezentacji Francji w 2012 roku zdołał sięgnąć po mistrzostwo świata, dotrzeć do kolejnego finału oraz regularnie prowadzić swój zespół do decydujących faz największych turniejów.

Reprezentacja Francji nie ma jednak już szans na końcowy triumf na mundialu. Trójkolorowi w półfinale okazali się gorsi od Hiszpanii (1:2). Podopiecznym Didiera Deschampsa pozostała walka o brązowym medal i tym samym selekcjoner umocni się na pozycji lidera pod względem liczby spotkań rozegranych na mundialu w roli opiekuna.