Manchester United w tym okienku transferowym może stracić Lisandro Martineza. Jak się okazuje, argentyński obrońca został przez pośredników zaoferowany Atletico Madryt - przekazuje "El Chiringuito TV".

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Lisandro Martinez

Lisandro Martinez zaoferowany Atletico Madryt

Manchester United buduje obecnie skład do gry na kilku frontach. We wtorek klub potwierdził kolejny letni transfer. Do zespołu trafił Karl Darlow. Tymczasem dowiadujemy się, że Czerwone Diabły mogą wkrótce stracić kluczowego gracza. „El Chiringuito TV” przekazuje, że chodzi o Lisandro Martineza. Argentyńczyk został przez pośredników zaoferowany Atletico Madryt.

Obecnie Lisandro Martinez przebywa wraz z reprezentacją Argentyny na Mistrzostwach Świata 2026. Temat ewentualnego transferu z pewnością zostanie poruszony po zakończonym mundialu. Atletico Madryt może wziąć pod uwagę możliwość zakontraktowania mistrza świata. Jednak nie wiemy, jak do tej sprawy będzie podchodził Manchester United.

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Lisandro Martinez nie pierwszy raz jest łączony z Atletico Madryt. Diego Simeone lubi współpracować ze swoimi rodakami, a piłkarz Czerwonych Diabłów jest jednym z najlepszych argentyńskich graczy. Defensor udowadnia to podczas trwającego mundialu. Czas pokaże, czy finalnie zawodnik zamieni Old Trafford na Wanda Metropolitano.

Dotychczas Lisandro Martinez rozegrał 110 spotkań w koszulce Manchesteru United. Reprezentant Argentyny zdołał trzykrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył taką samą liczbę asyst.