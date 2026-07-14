HIszpania w wielkim finale! Francja nie miała nic do powiedzenia [WIDEO]

22:59, 14. lipca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Goal.pl / TVP Sport

Hiszpania mierzyła się z Francją w półfinale Mistrzostw Świata 2026. Wtorkowa rywalizacja zakończyła się wielkim triumfem podopiecznych Luisa de la Fuente, którzy zwyciężyli 2:0 i czekają już na rywala w wielkim finale.

Piłkarze reprezentacji Hiszpanii
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Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Hiszpanii

Hiszpania pokonała Francję i zagra w finale Mistrzostw Świata 2026!

We wtorkowy wieczór odbył się półfinał Mistrzostw Świata 2026. A w nim reprezentacja Hiszpanii mierzyła się z Francją. La Furia Roja przystępowała do tej rywalizacji po ciężkim meczu z Belgią (2:1). Trójkolorowi we wcześniejszej rundzie mundialu pewnie pokonali Maroko (2:0). Minimalnym faworytem tego starcia wydawali się być podopieczni Didiera Deschampsa.

Od początku rywalizacji reprezentacja Hiszpanii narzuciła swoje tempo. La Furia Roja kompletnie dominowała nad Francuzami, którzy nie mieli pomysłu. W 22. minucie mistrzowie Europy wyszli na prowadzenie po trafieniu Mikela Oyarzabala z rzutu karnego. Chwilę wcześniej fatalnym zachowaniem, którym doprowadził do jedenastki, popisał się Lucas Digne.

Pierwsze 45 minut w wykonaniu Trójkolorowych były kompletnie do zapomnienia. Ewidentnie była to ich najsłabsza połowa na tegorocznym mundialu.

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Po przerwie gra nie uległa zmianie. Francja próbowała, ale to był jedyny pozytyw. Hiszpanie byli tego dnia doskonale dysponowani i w 58. minucie podwyższyli prowadzenie. Na listę strzelców wpisał się Pedro Porro.

https://x.com/sport_tvppl/status/2077128420593422607

Didier Deschamps próbował ratować się zmianami, ale na nic się one zdały. Trójkolorowi nie zdołali nawet strzelić honorowego gola.

Hiszpania już czeka na rywala w finale Mistrzostw Świata 2026. La Furia Roja zmierzy się w nim z wygranym rywalizacji Argentyna – Anglia.

Francja – Hiszpania 0:2

Oyarzabal (22′), Porro (58′)

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