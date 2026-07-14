Hiszpania pokonała Francję i zagra w finale Mistrzostw Świata 2026!
We wtorkowy wieczór odbył się półfinał Mistrzostw Świata 2026. A w nim reprezentacja Hiszpanii mierzyła się z Francją. La Furia Roja przystępowała do tej rywalizacji po ciężkim meczu z Belgią (2:1). Trójkolorowi we wcześniejszej rundzie mundialu pewnie pokonali Maroko (2:0). Minimalnym faworytem tego starcia wydawali się być podopieczni Didiera Deschampsa.
Od początku rywalizacji reprezentacja Hiszpanii narzuciła swoje tempo. La Furia Roja kompletnie dominowała nad Francuzami, którzy nie mieli pomysłu. W 22. minucie mistrzowie Europy wyszli na prowadzenie po trafieniu Mikela Oyarzabala z rzutu karnego. Chwilę wcześniej fatalnym zachowaniem, którym doprowadził do jedenastki, popisał się Lucas Digne.
Pierwsze 45 minut w wykonaniu Trójkolorowych były kompletnie do zapomnienia. Ewidentnie była to ich najsłabsza połowa na tegorocznym mundialu.
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Po przerwie gra nie uległa zmianie. Francja próbowała, ale to był jedyny pozytyw. Hiszpanie byli tego dnia doskonale dysponowani i w 58. minucie podwyższyli prowadzenie. Na listę strzelców wpisał się Pedro Porro.
Didier Deschamps próbował ratować się zmianami, ale na nic się one zdały. Trójkolorowi nie zdołali nawet strzelić honorowego gola.
Hiszpania już czeka na rywala w finale Mistrzostw Świata 2026. La Furia Roja zmierzy się w nim z wygranym rywalizacji Argentyna – Anglia.
Francja – Hiszpania 0:2
Oyarzabal (22′), Porro (58′)