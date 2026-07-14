Eduardo Camavinga tego lata mógł opuścić Real Madryt. Francuz jednak jest zdeterminowany, aby wciąż bronić barwy tego klubu. Jose Mourinho będzie bacznie monitorował sytuację pomocnika - donosi "The Athletic".

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Eduardo Camavinga

Real Madryt poznał decyzję. Eduardo Camavinga chce zostać

Eduardo Camavinga ma za sobą bardzo trudne miesiące. Francuz nie pojechał na Mistrzostwa Świata 2026, a także znalazł się na wylocie z Realu Madryt. Pomocnik stał się łakomym kąskiem na rynku transferowym, ale zawodnik podjął już kluczową decyzję. Z informacji przekazanych przez „The Athletic” dowiadujemy się, że piłkarz Królewskich nie ma zamiaru zmieniać barw klubowych.

Wspomniane źródło zaznacza, że Eduardo Camavinga jest zdeterminowany, aby pozostać w Realu Madryt. Sam klub jeszcze nie odniósł się do decyzji zawodnika. Wiemy tylko, że los francuskiego pomocnika będzie leżał w rękach Jose Mourinho. To Portugalczyk wkrótce zdecyduje, co dalej z tym piłkarzem, ponieważ teraz będzie bacznie monitorował jego sytuację.

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Eduardo Camavinga musi zatem poczekać. Jeśli Real Madryt definitywnie zdecyduje, że zawodnik trafi na listę transferową, to Francuz nie powinien mieć problemu ze znalezieniem sobie nowego otoczenia. Tego lata piłkarz Los Blancos był łączony m.in. z Manchesterem United czy też londyńską Chelsea.

Dotychczas Eduardo Camavinga rozegrał 223 spotkania w koszulce Realu Madryt. Francuski pomocnik zdołał sześciokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył 11 asyst.