Mikel Oyarzabal tego lata może opuścić szeregi Realu Sociedad. Hiszpański bohaterem jest łączony z przeprowadzką do Serie A, ponieważ jest brany pod uwagę przez Juventus - informuje Ekrem Konur.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Mikel Oyarzabal

Juventus obserwuje Mikela Oyarzabala

Mikel Oyarzabal obecnie przebywa z reprezentacją Hiszpanii na Mistrzostwach Świata 2026. Napastnik rozgrywa znakomity mundial, podczas którego jest motorem napędowym swojej drużyny. Z informacji przekazanych przez Ekrema Konura dowiadujemy się, że 29-latek może być bohaterem głośnego transferu. Znalazł się bowiem w kręgu zainteresowań Juventusu.

Stara Dama rozgląda się za nowym napastnikiem i dodała na swoją listę życzeń Mikela Oyarzabala. Hiszpan jednak nie jest priorytetem Włochów. Bianconeri w pierwszej kolejności ruszą po Randala Kolo Muaniego. Zawodnik Realu Sociedad jest alternatywą dla wicemistrza świata. Kolejną opcją klubu z Turynu jest Folarin Balogun z AS Monaco.

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Mikel Oyarzabal doskonale czuje się w Realu Sociedad i trudno spodziewać się, że tego lata zmieni otoczenie. Juventus, przez brak awansu do Ligi Mistrzów, nie jest atrakcyjnym kierunkiem dla 29-latek. Hiszpan ostatnio był również łączony z FC Barceloną, ale temat tego transferu bardzo szybko zniknął. Wydaje się jednak, że mistrz Europy zostanie na Estadio Municipal de Anoeta.

Dotychczas Mikel Oyarzabal rozegrał 437 spotkań w koszulce Realu Sociedad. Hiszpański snajper zdołał zgromadzić na swoim koncie aż 133 trafienia, a także zaliczył 65 asyst.