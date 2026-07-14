Mbappe, Dembele i Olise na boisku. Mimo to wszyscy mówili o czymś innym

Reprezentacja Francji znalazła się pod ostrzałem kibiców i ekspertów po pierwszej połowie półfinału MŚ 2026 mundialu z Hiszpanią. Powodem nie był wynik, lecz sposób, w jaki grała.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Didier Deschamps

Kibice i eksperci ruszyli na Francję po pierwszych minutach

Reprezentacja Francji wzbudziła ogromne emocje już od pierwszych minut półfinałowego starcia z Hiszpanią. Zamiast narzucić rywalom własne warunki gry, naszpikowana gwiazdami drużyna Didiera Deschampsa oddała inicjatywę przeciwnikom, co natychmiast wywołało falę komentarzy w mediach społecznościowych.

Kibice i eksperci nie mogli zrozumieć, dlaczego zespół dysponujący tak wielkim potencjałem ofensywnym zdecydował się na zachowawcze podejście. W wyjściowym składzie Les Bleus znaleźli się przecież Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise i Bradley Barcola, czyli piłkarze kojarzeni przede wszystkim z dynamicznym, ofensywnym futbolem.

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Tymczasem obraz gry wyglądał zupełnie inaczej. Hiszpanie długo utrzymywali się przy piłce, a Francuzi skupiali się głównie na organizacji defensywnej i oczekiwaniu na okazję do kontrataku. Taka strategia wywołała lawinę krytyki skierowanej pod adresem selekcjonera.

Miała zachwycać, a wywołała szok

W sieci pojawiło się wiele mocnych opinii. Część komentatorów zarzucała Deschampsowi powrót do dawnych, ostrożnych schematów. Inni podkreślali, że jakość piłkarzy maskuje ograniczenia taktyczne drużyny. Nie brakowało również głosów określających postawę Francuzów mianem „dziwnej”, szczególnie biorąc pod uwagę stawkę meczu i klasę zawodników dostępnych w kadrze.

Didier Deschamps zbyt zachowawczo ustawił Francję na mecz z Hiszpanią? Tak, zmarnował potencjał tej kadry

Nie, taki plan był słuszny

Liczy się tylko wynik Tak, zmarnował potencjał tej kadry

Nie, taki plan był słuszny

Liczy się tylko wynik 0 Votes

Dyskusja jest tym bardziej gorąca, że Deschamps pozostaje jednym z najbardziej utytułowanych trenerów reprezentacyjnych ostatnich lat. To właśnie pod jego wodzą Francja zdobyła mistrzostwo świata w 2018 roku, a cztery lata później dotarła do finału mundialu.

Półfinał z Hiszpanią ponownie otworzył jednak debatę na temat stylu gry Les Bleus. Niezależnie od końcowego wyniku, pierwsze minuty spotkania pokazały, że sposób prowadzenia reprezentacji Francji wciąż dzieli kibiców i ekspertów na całym świecie.