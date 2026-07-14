Real Madryt i Barcelona z opóźnionym startem. Szokująca decyzja La Liga

La Liga przełożyła mecze pierwszej kolejki z udziałem Realu Madryt i FC Barcelony. Powodem są kończące się właśnie mistrzostwa świata oraz brak części zawodników.

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La Liga zrobiła wyjątek dla gigantów. Atlético zostało pominięte

La Liga zdecydowała się na zmianę terminarza przed rozpoczęciem nowego sezonu. Real Madryt, FC Barcelona, Athletic Bilbao oraz Real Sociedad rozpoczną ligową rywalizację później niż większość zespołów, ponieważ wielu ich piłkarzy wciąż pozostaje zaangażowanych w walkę o triumf podczas MŚ 2026.

Jak poinformował profil rozgrywek na platformie X, spotkania pierwszej kolejki z udziałem tych klubów zostały przełożone. Real Madryt pierwotnie miał rozpocząć sezon starciem z Realem Sociedad, natomiast Barcelona miała zmierzyć się na własnym stadionie z Athletikiem Bilbao.

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Nowe terminy tych spotkań zostały wyznaczone na końcówkę sierpnia. Królewscy zagrają z Realem Sociedad w środę 26 sierpnia, a dzień później Blaugrana podejmie Athletic Bilbao. Tym samym oba hiszpańskie giganty otrzymają kilka dodatkowych dni na przygotowania do sezonu.

Nie wszystkie czołowe kluby zostały jednak potraktowane w ten sam sposób. Atletico Madryt, mimo że również ma zawodników występujących na mundialu, rozpocznie rozgrywki zgodnie z pierwotnym planem. Zespół z Wanda Metropolitano ma zmierzyć się z Malagą już 19 sierpnia.

HORARIOS | Consulta cuándo se jugarán los encuentros de la primera jornada de #LALIGAEASPORTS.



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Real Madryt oraz Barcelona wrócą zatem do rywalizacji dopiero od drugiej kolejki. Królewscy mają zmierzyć się 22 sierpnia z Espanyolem, natomiast mistrz Hiszpanii rozpocznie sezon wyjazdowym spotkaniem z Elche dzień później.

Decyzja La Liga jest efektem wyjątkowego kalendarza, w którym mistrzostwa świata kolidują z przygotowaniami klubów do nowych rozgrywek. Organizatorzy zdecydowali się dać dodatkowy czas drużynom najbardziej dotkniętym absencjami reprezentantów, aby zachować odpowiedni poziom rywalizacji od początku sezonu.