Szóste czyste konto Hiszpanii na mundialu. To rekord
Reprezentacja Hiszpanii po raz kolejny udowodniła, że dysponuje jedną z najlepszych defensyw na świecie. Podopieczni Luisa de la Fuente pokonali w półfinale Mistrzostw Świata 2026 reprezentację Francji 2:0, a przy okazji ustanowili historyczny rekord. Jak przekazuje OptaJose, La Furia Roja jako pierwsza drużyna w historii mundiali zanotowała aż sześć czystych kont podczas jednej edycji turnieju.
Hiszpanie od początku mistrzostw imponują organizacją gry w obronie. W sześciu spotkaniach nie pozwolili rywalom znaleźć drogi do siatki, a jedynym piłkarzem, któremu udało się pokonać Unaia Simona, był Charles De Ketelaere. Belg wpisał się na listę strzelców w ćwierćfinałowym starciu, które ostatecznie zakończyło się zwycięstwem reprezentacji Hiszpanii.
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Na rekord składają się mecze z Republiką Zielonego Przylądka, Arabią Saudyjską, Urugwajem, Austrią, Portugalią, a także Francją. Zespół Luisa de la Fuente pokazuje, że sukces można budować nie tylko na skutecznej ofensywie, ale również na perfekcyjnie funkcjonującej defensywie.
Hiszpania czeka już na rywala w finale Mistrzostw Świata 2026. Podopieczni Luisa de la Fuente zagrają ze zwycięzcą rywalizacji Argentyna – Anglia.