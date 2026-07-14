Reprezentacja Hiszpanii imponuje grą w defensywie na Mistrzostwach Świata 2026. Obrońcy La Furia Roja zapisali się właśnie na kartach historii futbolu. Zanotowali bowiem szóste czyste konto i stali się pierwszą drużyną, która tego dokonała - donosi OptaJose.

Craig Mercer / Alamy Na zdjęciu: Pedro Porro

Szóste czyste konto Hiszpanii na mundialu. To rekord

Reprezentacja Hiszpanii po raz kolejny udowodniła, że dysponuje jedną z najlepszych defensyw na świecie. Podopieczni Luisa de la Fuente pokonali w półfinale Mistrzostw Świata 2026 reprezentację Francji 2:0, a przy okazji ustanowili historyczny rekord. Jak przekazuje OptaJose, La Furia Roja jako pierwsza drużyna w historii mundiali zanotowała aż sześć czystych kont podczas jednej edycji turnieju.

Hiszpanie od początku mistrzostw imponują organizacją gry w obronie. W sześciu spotkaniach nie pozwolili rywalom znaleźć drogi do siatki, a jedynym piłkarzem, któremu udało się pokonać Unaia Simona, był Charles De Ketelaere. Belg wpisał się na listę strzelców w ćwierćfinałowym starciu, które ostatecznie zakończyło się zwycięstwem reprezentacji Hiszpanii.

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Na rekord składają się mecze z Republiką Zielonego Przylądka, Arabią Saudyjską, Urugwajem, Austrią, Portugalią, a także Francją. Zespół Luisa de la Fuente pokazuje, że sukces można budować nie tylko na skutecznej ofensywie, ale również na perfekcyjnie funkcjonującej defensywie.

Hiszpania czeka już na rywala w finale Mistrzostw Świata 2026. Podopieczni Luisa de la Fuente zagrają ze zwycięzcą rywalizacji Argentyna – Anglia.