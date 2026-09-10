Lewandowski to już przeszłość. Dzięki niemu Barcelona o nim zapomniała

15:49, 10. września 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Sport

Robert Lewandowski opuścił FC Barcelonę wraz z końcem poprzedniego sezonu. Na łamach katalońskiego dziennika Sport można przeczytać, że w klubie nikt już nie tęskni za Polakiem. Wszystko przez niesamowitą formę, jaką prezentuje Raphinha.

Robert Lewandowski
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Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Barcelona zapomniała o Lewandowskim

FC Barcelona idzie jak burza na początku sezonu. W czterech meczach ligowych odnieśli komplet zwycięstw, strzelając aż siedemnaście bramek przy tylko dwóch straconych. Na dodatek na start Ligi Mistrzów wysoko pokonali Feyenoord (5:1). Formą imponuje przede wszystkim Raphinha. Brazylijczyk ma na swoim koncie już 8 bramek w 5 meczach we wszystkich rozgrywkach. Warto dodać, że w każdym spotkaniu grał na pozycji napastnika.

Raphinha zmienił pozycję ze względu na fakt, że z klubem pożegnał się Robert Lewandowski, a Blaugrana nie ściągnęła nikogo w jego miejsce. Co prawda, pod koniec okna transferowego do zespołu trafił Gabriel Jesus, ale obecnie trudno wyobrazić sobie, żeby to on zastąpił swojego rodaka na dziewiątce.

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Do spółki z Raphinhą skutecznością imponuje także Lamine Yamal. Nastolatek w pięciu meczach strzelił 5 goli i dołożył 2 asysty. W Hiszpanii nie mają wątpliwości, że nikt w Barcelonie nie tęskni już za Lewandowskim. Podkreślił to dziennikarz Joan Verhils z dziennika Sport.

Krótko mówiąc, Raphinha i Yamal sprawili, że kibice zapomnieli o Ferranie Torresie, Robercie Lewandowskim i Julianie Alvarezie – czytamy na łamach katalońskiego dziennika Sport.

Lewandowski również jest w formie, ale od tego sezonu strzela na boiskach MLS. W barwach Chicago Fire wystąpił w 13 spotkaniach, w których strzelił 7 goli.

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