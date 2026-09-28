Gruzja – Ukraina: gdzie oglądać? Transmisja TV i online (28.09.2026)

Reprezentacja Gruzji zmierzy się z Ukrainą w spotkaniu drugiej kolejki Ligi Narodów UEFA. Sprawdź, gdzie oglądać poniedziałkową rywalizację na żywo w telewizji i internecie.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Chwicza Kwaracchelia

Gruzja – Ukraina: gdzie oglądać?

Reprezentacja Gruzji zagra z Ukrainą w poniedziałek 28 września w ramach drugiej kolejki Ligi Narodów UEFA. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 18:00.

Mecz odbędzie się na Boris Paichadze Dinamo Arena w Tbilisi. Będzie to drugie spotkanie obu reprezentacji w obecnej edycji rozgrywek. Ukraina rozpoczęła zmagania od zwycięstwa nad Węgrami (1:0), natomiast Gruzja przegrała 0:1 z Irlandią Północną.

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Gruzja – Ukraina, transmisja na żywo

Ukraina będzie chciała pójść za ciosem po udanej inauguracji Ligi Narodów. Zespół prowadzony przez Andreę Malderę pokonał Węgry 1:0 po trafieniu Danyła Sikana. Dzięki temu znalazł się w czołówce tabeli grupy 2 w dywizji B.

Gruzja przystąpi natomiast do spotkania po porażce z Irlandią Północną. Gospodarze poniedziałkowej rywalizacji będą tym samym szukać pierwszych punktów w tegorocznej edycji rozgrywek.

Oba zespoły dobrze znają się z poprzedniej edycji Ligi Narodów. Ukraina wygrała wówczas u siebie 1:0, natomiast rewanż w Tbilisi zakończył się remisem 1:1.

Gruzja – Ukraina: transmisja TV

Transmisję telewizyjną spotkania Gruzja – Ukraina będzie można obejrzeć na antenie Polsat Sport 1. Początek meczu zaplanowano na godzinę 18:00, natomiast transmisja w ramówce stacji rozpoczyna się mniej więcej o 17:50.

Gruzja – Ukraina: transmisja online

Mecz Gruzja – Ukraina będzie dostępny online za pośrednictwem Polsat Box Go. Transmisja rozpocznie się przed pierwszym gwizdkiem, który zaplanowano na godzinę 18:00.

Spotkanie podobnie jak pozostałe hity Ligi Narodów, możesz obejrzeć na platformie streamingowej Polsat Box Go. Załóż konto u bukmachera STS z kodem GOALGO, spełnij warunki promocji, a otrzymasz voucher na trzy miesiące za darmo do Polsat Box Go.

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Gruzja – Ukraina: sonda

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Gruzji

wygraną Ukrainy

remisem wygraną Gruzji

wygraną Ukrainy

remisem 0 Votes

Gdzie oglądać mecz Gruzja – Ukraina? Spotkanie Gruzja – Ukraina będzie można obejrzeć na antenie Polsat Sport 1. Transmisja online będzie natomiast dostępna na platformie Polsat Box Go. Kiedy odbędzie się spotkanie Gruzja – Ukraina? Mecz Gruzja – Ukraina w ramach drugiej kolejki Ligi Narodów odbędzie się w poniedziałek 28 września 2026 roku. Pierwszy gwizdek na Boris Paichadze Dinamo Arena w Tbilisi zabrzmi o godzinie 18:00.

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