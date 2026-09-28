Mourinho odrzucił ofertę dla Realu Madryt. Mógł prowadzić inną drużynę

15:24, 28. września 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  AS

Jose Mourinho odrzucił ofertę reprezentacji Portugalii. AS ujawnia, że propozycja była na stole, ale szkoleniowiec zrezygnował. Powodem była chęć dołączenia do Realu Madryt.

Jose Mourinho
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fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Mourinho odrzucił możliwość pracy w reprezentacji Portugalii

Jose Mourinho latem tego roku wrócił do Realu Madryt, w którym pracował w przeszłości w latach 2010-2013. Zanim jednak do tego doszło, rozmawiał z przedstawicielami kompletnie innego zespołu. Portugalczyk miał szansę po raz pierwszy w karierze zostać selekcjonerem. Zgłosiła się po niego rodzima federacja. 63-latek był na rozmowach z przedstawicielami tamtejszej federacji i choć był zainteresowany pracą, ostatecznie zrezygnował.

Jak poinformował dziennik AS, powód był jeden. Mourinho chciał wrócić do Realu Madryt, gdzie ma niedokończone sprawy z przeszłości. Finalnie związał się z hiszpańskim gigantem kontraktem do czerwca 2029 roku. Jego bilans w trakcie drugiej kadencji to sześć zwycięstw i dwie porażki w ośmiu meczach.

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Reprezentacja Portugalii po odpadnięciu z Mistrzostw Świata w 1/8 finału rozstała się z dotychczasowym selekcjonerem Roberto Martinezem. Jego obowiązki ostatecznie przejął Jorge Jesus, który poprzednio prowadził m.in. Al-Nassr w składzie z Cristiano Ronaldo. 72-letni szkoleniowiec ma już za sobą dwa mecze w roli trenera drużyny narodowej. Oba zakończyły się zwycięstwem z Walią (1:0) i Norwegią (2:1).

Z kolei Jose Mourinho przygotowuje zespół do wznowienia rozgrywek po Lidze Narodów. Real Madryt kolejny mecz o punkty rozegra (10 października). Ich rywalem w La Liga będzie Villarreal. Później czeka ich m.in. starcie z AS Romą w Lidze Mistrzów.

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