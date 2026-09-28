Mourinho odrzucił ofertę dla Realu Madryt. Mógł prowadzić inną drużynę

Jose Mourinho odrzucił ofertę reprezentacji Portugalii. AS ujawnia, że propozycja była na stole, ale szkoleniowiec zrezygnował. Powodem była chęć dołączenia do Realu Madryt.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Mourinho odrzucił możliwość pracy w reprezentacji Portugalii

Jose Mourinho latem tego roku wrócił do Realu Madryt, w którym pracował w przeszłości w latach 2010-2013. Zanim jednak do tego doszło, rozmawiał z przedstawicielami kompletnie innego zespołu. Portugalczyk miał szansę po raz pierwszy w karierze zostać selekcjonerem. Zgłosiła się po niego rodzima federacja. 63-latek był na rozmowach z przedstawicielami tamtejszej federacji i choć był zainteresowany pracą, ostatecznie zrezygnował.

Jak poinformował dziennik AS, powód był jeden. Mourinho chciał wrócić do Realu Madryt, gdzie ma niedokończone sprawy z przeszłości. Finalnie związał się z hiszpańskim gigantem kontraktem do czerwca 2029 roku. Jego bilans w trakcie drugiej kadencji to sześć zwycięstw i dwie porażki w ośmiu meczach.

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Reprezentacja Portugalii po odpadnięciu z Mistrzostw Świata w 1/8 finału rozstała się z dotychczasowym selekcjonerem Roberto Martinezem. Jego obowiązki ostatecznie przejął Jorge Jesus, który poprzednio prowadził m.in. Al-Nassr w składzie z Cristiano Ronaldo. 72-letni szkoleniowiec ma już za sobą dwa mecze w roli trenera drużyny narodowej. Oba zakończyły się zwycięstwem z Walią (1:0) i Norwegią (2:1).

Z kolei Jose Mourinho przygotowuje zespół do wznowienia rozgrywek po Lidze Narodów. Real Madryt kolejny mecz o punkty rozegra (10 października). Ich rywalem w La Liga będzie Villarreal. Później czeka ich m.in. starcie z AS Romą w Lidze Mistrzów.