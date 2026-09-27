Niepokojące wieści z Hiszpanii. Eric Garcia poza kadrą

Eric Garcia opuścił zgrupowanie reprezentacji Hiszpanii z powodu problemów z lewym kolanem. Strona federacji podała tym samym, że obrońca nie zagra w najbliższych meczach.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Luis de la Fuente

Eric Garcia z urazem

Eric Garcia zgłosił sztabowi szkoleniowemu dolegliwości w trakcie pobytu na zgrupowaniu. W przypadku zawodnika FC Barcelony chodzi o ból odczuwany w obrębie lewego kolana. W związku z tym jego sytuacja została poddana szczegółowej ocenie medycznej. Hiszpan nie będzie mógł pomóc drużynie narodowej w najbliższej części rozgrywek.

Badania przeprowadzone po pojawieniu się problemu miały przede wszystkim określić, czy Eric Garcia jest w stanie bezpiecznie kontynuować pracę z zespołem. Po ich przeanalizowaniu zdecydowano, że dalsze pozostawanie obrońcy na zgrupowaniu nie ma sensu i mogłoby wiązać się z niepotrzebnym ryzykiem.

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Decyzja oznacza, że Eric Garcia wróci do Barcelony, gdzie będzie mógł skupić się na powrocie do pełnej dyspozycji. Dla klubu istotne będzie teraz monitorowanie stanu zdrowia zawodnika, zwłaszcza że uraz pojawił się podczas obowiązków reprezentacyjnych.

W miejsce Erica Garcii do kadry Hiszpanii dołączy Robin Le Normand. Środkowy obrońca Atletico Madryt otrzymał powołanie i będzie teraz do dyspozycji sztabu La Roja. Hiszpanie kontynuują tym samym przygotowania do kolejnych spotkań Ligi Narodów.

Ekipa prowadzona przez Luisa de la Fuente w sobotę pokonała Anglię (3:2). Z kolei już we wtorek na drodze Hiszpanów stanie Chorwacja. Ogólnie w trakcie trwającego zgrupowania mistrzów świata czekają jeszcze starcia z Czechami i Chorwatami na wyjeździe.