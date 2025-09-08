Yamal nie do zatrzymania. Nastolatek bije rekordy regularności

Lamine Yamal rozpoczął sezon 2025/26 w imponującym stylu. We wszystkich pięciu spotkaniach zanotował gola lub asystę, potwierdzając status jednego z najskuteczniejszych piłkarzy na świecie.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Yamal błyszczy od początku sezonu

Lamine Yamal ma dopiero 18 lat, a już pokazuje dojrzałość i skuteczność na poziomie największych gwiazd. W nowym sezonie ani razu nie zakończył meczu bez udziału przy bramce. To pokazuje, jak ważny stał się zarówno dla Barcelony, jak i dla reprezentacji Hiszpanii.

Statystyki Yamala są imponujące. W trzech meczach ligowych w barwach Blaugrany strzelił dwa gole i zaliczył dwie asysty. Na zgrupowaniu kadry dorzucił kolejne trzy asysty w dwóch spotkaniach. Łącznie daje to dwa trafienia i pięć ostatnich podań w pięciu meczach nowego sezonu.

Jeśli spojrzeć nieco szerzej, w ostatnich 11 występach w klubie i reprezentacji Yamal zdobył pięć bramek i sześć asyst. Do tego został najczęściej nagradzanym zawodnikiem tytułem gracza meczu w ligach TOP 5 od początku poprzednich rozgrywek. Jego regularność sprawia, że jest jednym z najefektywniejszych piłkarzy w Europie.

W tle tych osiągnięć trwa rywalizacja o Złotą Piłkę. Głosowanie zakończyło się już wcześniej, a 22 września Yamal dowie się, czy zostanie najmłodszym laureatem w historii. Niezależnie od wyniku plebiscytu, jego liczby na starcie nowego sezonu jasno pokazują, że należy do ścisłej światowej czołówki.

Blaugrana może być spokojna o przyszłość. Yamal nie tylko błyszczy efektownymi zagraniami, ale przede wszystkim gwarantuje liczby, które przesądzają o wynikach. A to czyni z niego prawdziwy skarb Barcelony i reprezentacji Hiszpanii.

