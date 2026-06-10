Real Madryt albo Manchester City. Topowy obrońca musi wybrać

Josko Gvardiol to jeden z celów transferowych Realu Madryt. Manchester City ma w planach zaoferować mu nowy kontrakt. Decyzja o wyborzu klubu zapadnie po mundialu - donosi Florian Plettenberg.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe i Josko Gvardiol

Gvardiol musi zdecydować – Real Madryt lub Man City

Real Madryt ma ambitne plany na letnie okno transferowe. Świadczy o tym m.in. fakt, że udało im się dopiąć już dwie transakcje. Na zasadzie wolnego transferu do zespołu dołączy Ibrahima Konate. Ponadto za 20 milionów euro z Interu Mediolan przejdzie Denzel Dumfries. Kolejne wzmocnienia są kwestią czasu, ale należy się ich spodziewać dopiero po Mistrzostwach Świata.

Mourinho poprosił Real Madryt o transfer lewego obrońcy. Głównym celem do wzmocnienia boku obrony ma być Josko Gvardiol. Sam piłkarz jest pozytywnie nastawiony na zmianę klubu. Natomiast nie podjął jeszcze decyzji. Manchester City planuje go zatrzymać.

Z informacji Floriana Plettenberga wynika, że Gvardiol ma do wyboru transfer do Realu Madryt lub przedłużenie kontraktu z Man City. Jego obecna umowa obowiązuje do czerwca 2028 roku. Jeśli odrzuci Los Blancos, przedłuży umowę z Obywatelami. Ostatecznej decyzji nie należy spodziewać się wcześniej niż dopiero po mundialu. 24-latek jest ważną częścią składu reprezentacji Chorwacji.

Gvardiol został piłkarzem Man City w 2023 roku. Na Etihad Stadium trafił z Lipska za kwotę 90 milionów euro. Do tej pory uzbierał łącznie 122 mecze, w których strzelił 13 bramek i zanotował 10 asyst.