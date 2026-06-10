Real Madryt wraca po wielki transfer! Temat pozostaje otwarty

20:12, 10. czerwca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Bild

Real Madryt nie zamknął tematu Nico Schlotterbecka. Królewscy wciąż chcą pozyskać gwiazdę Borussii Dortmund. Wkrótce może zostać aktywowana klauzula odstępnego - przekazuje "Bild".

Florentino Perez
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ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Nico Schlotterbeck wciąż może wzmocnić Real Madryt!

Real Madryt rozgląda się za wielkimi transferami. Florentino Perez pozostał w klubie, więc teraz w pełni może skupić się na letnim okienku. Jednym z ich celów jest pozyskanie nowego obrońcy i w tej sprawie zaskakujące doniesienia przekazuje „Bild”. Otóż Królewscy nie zrezygnowali z Nico Schlotterbecka. Gwiazda Borussii Dortmund pozostaje w kręgu zainteresowań Los Blancos.

Jak informuje niemiecka prasa, wkrótce może dojść do przełomu w tej sprawie. Otóż Real Madryt zamierza przystąpić do rozmów z Nico Schlotterbeckiem. Jeśli strony dojdą do porozumienia, wtedy Królewscy zamierzają aktywować klauzulę odstępnego w umowie defensora z Borussią Dortmund. A wynosi ona 60 milionów euro.

Nico Schlotterbeck od miesięcy był łączony z Realem Madryt. W pewnym momencie jednak obrońca wstrzymał sagę transferową, podpisując z Borussią Dortmund nowy kontrakt. Jak się okazuje, wcale to nie odstraszyło Królewskich. Teraz hiszpański gigant chociaż dokładnie wie, ile musi wyłożyć na stół, aby pozyskać reprezentanta Niemiec.

W poprzednim sezonie Nico Schlotterbeck rozegrał 37 spotkań w koszulce Borussii Dortmund. Niemiecki stoper zdołał pięciokrotnie wpisać się na listę strzelców. Obrońca BVB może również pochwalić się dwoma asystami.

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