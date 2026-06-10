PSG chce gwiazdę Barcelony. Enrique poprosił o wielki transfer

Luis Enrique poprosił o transfer gwiazdy FC Barcelony. Z doniesień El Nacional wynika, że trener Paris Saint-Germain chce, żeby do zespołu dołączył Gavi. Szkoleniowiec jest fanem talentu pomocnika.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Gavi celem Paris Saint-Germain. Enrique chce piłkarza Barcelony

Paris Saint-Germain wygrało Ligę Mistrzów dwa razy z rzędu, ale nie oznacza to, że nie myślą o wzmocnieniu obecnego składu. Luis Enrique chce stworzyć idealną drużynę, a do tego potrzebuje jednego konkretnego piłkarza. Podczas jednej z rozmów z prezydentem paryskiego klubu poprosił o transfer nowego pomocnika. Hiszpański szkoleniowiec wybrał gwiazdę FC Barcelony.

Z informacji serwisu El Nacional wynika, że marzeniem transferowym trenera PSG jest Gavi. 21-letni piłkarz od zawsze był jednym z ulubieńców Luisa Enrique. Wychowanek katalońskiego klubu imponuje mu na każdej płaszczyźnie mimo młodego wieku.

Źródło sugeruje, że trener ma doskonałe relacje z piłkarzem, co może okazać się kluczowe w kontekście ewentualnego transferu. Ważne może okazać się również zapewnienie, że specjalnie pod niego zostanie ułożony plan, który ma na celu uniknięcie kontuzji, z jakimi do tej pory musiał regularnie się męczyć. Przypomnijmy, że Gavi stracił większą część sezonu ze względu na artroskopię kolana.

Transfer sam w sobie nie będzie należał do najłatwiejszych. FC Barcelona raczej nie jest otwarta na rozstanie z wychowankiem. Widzą w nim ważną część zespołu nie tylko obecnie, ale również w przyszłości. Do zmiany zdania może przekonać ich jedynie odpowiednia oferta oraz naciski ze strony piłkarza, jeśli PSG uda się namówić Gaviego do zmiany barw klubowych.