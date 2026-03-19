Wiadomo, jaka przyszłość czeka Szczęsnego. Barcelona wydała komunikat

Barcelona poinformowała właśnie w komunikacie medycznym, że Joan Garcia jest zdrowy i będzie mógł zagrać w najbliższym meczu. To oznacza, że Wojciech Szczęsny jednak znów zasiądzie na ławce rezerwowych.

Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Wojciech Szczęsny podczas ostatniego meczu Ligi Mistrzów pomiędzy FC Barceloną a Newcastle United musiał wskoczyć do bramki na kilka minut z powodu kontuzji Joana Garcii. To był pierwszy występ byłego reprezentanta Polski w barwach klubowych od dłuższego już czasu. Niemniej zdołał zachować czyste konto, choć wcześniej dwukrotnie rywale pokonali jego kolegę.

Pierwotne informacje płynące z hiszpańskich mediów zakładały, że Szczęsny w bramce Barcelony zagości na dłużej i będzie mógł liczyć na pierwszy skład w kilku najbliższych meczach. Okazuje się jednak, że jest inaczej. Klub w oficjalnym komunikacie poinformował bowiem, że Joan Garcia – po przejściu badań – nie ma większych problemów i jest gotowy do gry.

– Po dzisiejszych testach Joan Garcia został uznany za zdrowego i będzie mógł wziąć udział w meczu – czytamy w krótkim komunikacie medycznym FC Barcelony. To oznacza, że niedzielny mecz z Rayo Vallecano to właśnie on powinien rozpocząć w pierwszym składzie.

Wojciech Szczęsny w tym sezonie rozegrał w sumie 10 spotkań i raz zachował czyste konto. Umowa byłego reprezentanta Polski z FC Barceloną wygasa wraz z końcem czerwca 2027 roku. 35-latek od początku rozgrywek pełni rolę zmiennika Joana Garcii, który jest podstawowym golkiperem zespołu Hansiego Flicka.

