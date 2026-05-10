Real Madryt – Barcelona: przewidywane składy na El Clasico

Real Madryt - FC Barcelona: przewidywane składy na El Clasico. W niedzielę 10 maja 2026 roku o godzinie 21:00 odbędzie się hiszpański klasyk. Takie jedenastki przewidują od początku hiszpańskie media.

Przewidywane składy na El Clasico

Przed nami ostatnie El Clasico w sezonie 2025/2026. Stawką meczu na Spotify Camp Nou będzie mistrzostwo Hiszpanii. FC Barcelona potrzebuje w starciu z Realem Madryt zaledwie jednego punktu, żeby móc świętować tytuł. Jeśli nie wydarzy się niespodzianka, podopieczni Hansiego Flicka przypieczętują obronę tytułu. Katalończycy będą zdecydowanym faworytem tego meczu.

Alvaro Arbeloa przed meczem z Barceloną musiał dokonać kilku zmian. Część zawodników nie zagra ze względu na kontuzje, ale za to do gry wrócą Thibaut Courtois i Kylian Mbappe. Obaj piłkarze wg. hiszpańskich mediów znajdą się w wyjściowej jedenastce. W linii obrony zobaczymy Trenta Alexandra-Arnolda, Deana Huijsena, Antonio Rudigera oraz Frana Garcię. Tercet pomocników stworzą Aurelien Tchouameni, Thiago Pitarch i Jude Bellingham. Z kolei z przodu obok Mbappe zagra Brahim Diaz i Vinicius Junior.

Jeśli chodzi o skład FC Barcelony, to jedynym niedostępnym piłkarzem będzie Lamine Yamal. Jedenastka katalońskiego klubu nie powinna być zaskoczeniem. W bramce zagra Joan Garcia, a przed nim Kounde, Cubarsi, Martin i Cancelo. W środku pola zobaczymy Pedriego, Gaviego i Daniego Olmo. Miejsce Yamala i Raphinhi zajmą Roony Bardghji i Fermin Lopez, a na dziewiątce zagra Lewandowski.

Przewidywane składy na mecz Real Madryt – FC Barcelona:

Real: Courtois – Trent, Rudiger, Huijsen, Garcia – Tchouameni, Pitarch, Bellingham – Brahim, Vinicius, Mbappe

Barcelona: J. Garcia – Kounde, Cubarsi, Martin, Cancelo – Pedri, Gavi, Olmo – Roony, Fermin, Lewandowski