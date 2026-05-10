Real wytypował pięciu nietykalnych. Wśród nich brak wielkiego gwiazdora

09:43, 10. maja 2026
Jakub Fudali
Thibaut Courtois, Trent Alexander-Arnold, Arda Guler, Jude Bellingham i Kylian Mbappe - to pięciu nietykalnych zawodników, których wytypował Real Madryt. Na liście nie ma Viniciusa Juniora. Informacje w tej sprawie przekazał serwis "Defensacentral.com".

Real Madryt w tym sezonie radzi sobie zdecydowanie poniżej oczekiwań kibiców. Królewscy już w niedzielny wieczór mogą ostateczne pozbawić się szans na mistrzostwo Hiszpanii. Wówczas zmierzą się bezpośrednio z pierwszą FC Barceloną. Poza wynikami, atmosfera w klubie także jest napięta. W ostatnim czasie w szatni doszło do bójki dwóch zawodników, a zarząd klubu nadal szuka nowego trenera.

Niemniej niezależnie od tych spraw, wiadomo, że latem sporo dziać może się w klubie w kwestii transferowej. Mówi się o sporej liczbie odejść i nowych zawodników. Według informacji przekazanych przez serwis „Defensacentral.com”, Real Madryt wytypował już listę pięciu nietykalnych zawodników, których nie ma zamiaru sprzedawać latem. Są na niej: Thibaut Courtois, Trent Alexander-Arnold, Arda Guler, Jude Bellingham i Kylian Mbappe.

To oznacza, że poza listą nietykalnych w barwach Królewskich jest Vinicius Junior. Być może więc latem pojawią się oferty, które klub rozważy za Brazylijczyka. Ostatnio mówiło się chociażby o zainteresowaniu Manchesteru City. Vinicius Junior w tym sezonie rozegrał w sumie 50 spotkań i zdobył w nich 21 goli oraz zanotował 14 asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia go aktualnie na 150 milionów euro. 25-letni Brazylijczyk ma ważny kontrakt z Królewskimi do końca czerwca 2027 roku.

