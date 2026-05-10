Mourinho blisko sensacyjnego powrotu. Benfica znalazła następcę

Jose Mourinho ponownie znalazł się na radarze Realu Madryt. Według portugalskich mediów szkoleniowiec Benfiki może wrócić na Santiago Bernabeu po problemach wewnątrz zespołu Królewskich.

Real Madryt szykuje wielką zmianę trenera

Jose Mourinho ma być jednym z głównych kandydatów do przejęcia Realu Madryt po zakończeniu obecnego sezonu. W ostatnich tygodniach coraz więcej mówi się o napiętej sytuacji wokół Alvaro Arbeloi, który nie zdołał ustabilizować wyników drużyny. Problemy sportowe zbiegły się również z konfliktami wewnątrz szatni oraz wyciekami informacji do mediów.

Arbeloa otwarcie odniósł się do zamieszania wokół zespołu przed spotkaniem z Barceloną. – Powtórzę jeszcze raz, bo może nie byłem wystarczająco jasny. To, że ujawniane są rzeczy, które wydarzyły się w szatni, wydaje mi się zdradą wobec Realu Madryt. Wobec tego herbu – powiedział trener Królewskich.

Władze Realu mają doceniać doświadczenie Mourinho oraz jego umiejętność pracy pod ogromną presją. Florentino Perez utrzymuje bardzo dobre relacje z portugalskim szkoleniowcem i według informacji z Portugalii właśnie on jest jednym z największych faworytów do objęcia zespołu latem.

Benfica przygotowuje się już jednak na możliwe odejście trenera. Według „A Bola” głównym kandydatem do zastąpienia Mourinho jest Marco Silva, który pracuje obecnie w Fulham. Portugalski klub uważa, że szkoleniowiec idealnie pasuje do profilu poszukiwanego szkoleniowca. Dodatkowym atutem jest jego bardzo dobra relacja z Mario Branco, dyrektorem generalnym Benfiki, z którym współpracował wcześniej w Estoril.

Marco Silva wkrótce zakończy kontrakt z Fulham, co może ułatwić ewentualne negocjacje. Trener przyznał niedawno, że pojawiają się spekulacje dotyczące jego przyszłości, choć nie zdradził swoich planów. W otoczeniu Benfiki pojawia się także nazwisko Filipe Luisa, który niedawno rozstał się z Flamengo i chce rozpocząć pracę w Europie. Portugalski klub czeka jednak przede wszystkim na ostateczną decyzję Realu Madryt dotyczącą przyszłości Arbeloi.

