Tyle ma pauzować Joan Garcia. Wielka szansa dla Szczęsnego

Joan Garcia doznał urazu w meczu Ligi Mistrzów i musiał opuścić boisko. Dziennikarze Radio Catalunya wskazali, ile może potrwać przerwa Hiszpana.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Joan Garcia nie dokończył spotkania FC Barcelony z Newcastle United w Lidze Mistrzów. Bramkarz katalońskiego klubu w 80. minucie zgłosił problem zdrowotny i poprosił o zmianę.

Hiszpan doznał urazu łydki po jednej z interwencji i od razu było widać, że odczuwa ból. Sztab medyczny szybko pojawił się na boisku, a po krótkiej konsultacji podjęto decyzję o zmianie.

Garcia opuścił murawę o własnych siłach, jednak jego grymas twarzy wskazywał, że problem może być poważniejszy. Pierwsze sygnały po meczu są jednak uspokajające.

Ile potrwa przerwa? Szansa dla Szczęsnego

Według wstępnych informacji uraz nie jest groźny. Joan Garcia powinien wrócić do gry na początku kwietnia i być dostępny na pierwszy mecz ćwierćfinału Ligi Mistrzów.

To oznacza, że jego przerwa może potrwać kilkanaście dni. W tym czasie swoją szansę między słupkami może otrzymać Wojciech Szczęsny.

Polski bramkarz wszedł na boisko bez rozgrzewki i od razu zaprezentował się z dobrej strony, notując ważną interwencję. Był to jednocześnie jego debiut na Spotify Camp Nou w barwach Blaugrany.

Jeśli prognozy się potwierdzą, Szczęsny może pojawić się w kilku najbliższych spotkaniach. W grę wchodzą przede wszystkim mecze ligowe z Rayo Vallecano (22 marca) oraz hitowe starcie z Atletico Madryt (4 kwietnia). Niewykluczone, że Polak wystąpi także w pierwszym meczu ćwierćfinału Ligi Mistrzów przeciwko Atletico (7 kwietnia), a nawet w derbach z Espanyolem (12 kwietnia).