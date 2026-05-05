Szczęsny otrzymał ofertę z czołówki La Liga! Już zdecydował

09:46, 5. maja 2026
Michał Stompór
Źródło:  Mundo Deportivo

Wojciech Szczęsny jest związany z Barceloną jeszcze rocznym kontraktem. Polski golkiper miał otrzymać propozycję z innego klubu La Liga. Doświadczony bramkarz już podjął decyzję w tej kwestii, co ujawnia Mundo Deportivo.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Szczęsny z propozycją transferu i gwarancją gry

Po zakończeniu sezonu 2023/24 Wojciech Szczęsny postanowił pożegnać się z profesjonalnym futbolem. Jednak w październiku 2024 roku reprezentant Polski przyjął propozycję Barcelony i wrócił do gry. Obecna umowa 36-latka obowiązuje jeszcze przez nieco ponad 12 miesięcy, jednak były zawodnik Juventusu nadal nie jest pewny swojej przyszłości.

Niezwykle doświadczony bramkarz czeka na rozwój sytuacji na Camp Nou. Numerem jeden w szeregach Blaugrany jest Joan Garcia, natomiast Szczęsny pełnił funkcję drugiego golkipera. Jeżeli w lecie Barca pozyska Alexa Remiro, Polak straci aktualną pozycję w klubowej hierarchii. Tę sytuację chce wykorzystać zespół z La Liga.

Mundo Deportivo twierdzi, że wychowanek Legii Warszawa i Arsenalu otrzymał propozycję dwuletniego kontraktu. Miała ona pochodzić z ekipy z ligowej czołówki, która była w stanie zaoferować mu bluzę z numerem jeden.

Mimo gwarancji regularnej gry w mocnym klubie, Szczęsny postanowił odrzucić możliwość zmiany barw i postanowił wypełnić obowiązującą go umowę. Jeżeli nie wydarzy się nic nieprzewidzianego, pozostanie w stolicy Katalonii do końca przyszłego sezonu.

