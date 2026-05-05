Młody Francuz wyceniony. Potęgi z Premier League w gotowości

09:46, 5. maja 2026
Ernest Chalimoniuk
Źródło: Ekrem Konur / SportsBoom.com

Eli Junior Kroupi jest rozchwytywany na rynku. Bournemouth wyceniło swoją gwiazdę na około 60-70 milionów euro - informuje Ekrem Konur z portalu SportsBoom.com.

ANP / Alamy Na zdjęciu: Eli Junior Kroupi

Eli Junior Kroupi jest jednym z największych odkryć obecnego sezonu Premier League. 19-letni napastnik imponuje wysoką formą w barwach Bournemouth, co oczywiście nie przechodzi bez echa na rynku transferowym. Dużą chrapkę na sprowadzenie francuskiego snajpera mają giganci ze wszystkich czołowych lig, choć najmocniej zabiegają o niego angielskie potęgi – z Arsenalem, Chelsea, Liverpoolem oraz Manchesterem City na czele.

Wymienione kluby wiedzą już, z jakim wydatkiem muszą się liczyć w przypadku transferu Kroupiego. Jak informuje dziennikarz Ekrem Konur na łamach portalu „SportsBoom.com”, włodarze z Dean Court wycenili bowiem swojego zawodnika, oczekując za niego od 60 do 70 milionów euro. Jeśli któraś z potęg wyłoży na stół taką kwotę, zmiana otoczenia przez młodego atakującego jest bardzo możliwa w nadchodzącym letnim okienku transferowym.

Kroupi, mogący występować zarówno jako środkowy napastnik, jak i ofensywny pomocnik, jest dziś kluczową postacią drużyny Wisienek. Bournemouth sprowadziło go w lutym 2025 roku za 13 milionów euro, a następnie wypożyczyło na pół roku do jego poprzedniego zespołu – FC Lorient – którego jest wychowankiem. Po przyjeździe na Wyspy Brytyjskie szybko udowodnił swój potencjał – w tej kampanii rozegrał 32 mecze i zdobył 12 bramek. Kontrakt mierzącego 179 centymetrów piłkarza obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku.

