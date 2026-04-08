Spotkanie na szczycie w Barcelonie. Ważą się losy Lewandowskiego i Flicka

08:46, 8. kwietnia 2026
Wojciech Mazurek Źródło:  Mundo Deportivo

FC Barcelona w środę zagra z Atletico Madryt. Tego samego dnia na Spotify Camp Nou pojawi się Pini Zahavi. Jak informuje Mundo Deportivo agent ma się spotkać z Robertem Lewandowskim i Hansim Flickiem.

Joan Gosa / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski i Flick spotkają się z Zahavim w Barcelonie

Robert Lewandowski to obecnie największe nazwisko wśród zawodników, którzy będą latem dostępni na zasadzie wolnego transferu. Tak przynajmniej wygląda sytuacja na ten moment. Kontrakt wygasa w czerwcu i nie został jeszcze przedłużony. Hiszpańskie media przekonują, że 37-latek otrzyma propozycję przedłużenia umowy, ale na zdecydowanie gorszych warunkach.

Lewandowski wcale nie musi zgadzać się na ofertę Katalończyków. Reprezentant Polski może przebierać w ofertach, gdyż interesuje się nim kilka innych klubów. Decyzja w sprawie przyszłości spodziewana jest pod koniec kwietnia, czyli w najbliższych tygodniach.

Z informacji Mundo Deportivo wynika, że w środę na Spotify Camp Nou obecny będzie Pini Zahavi. To jeden z najbardziej znanych i najlepszych agentów na świecie. Odpowiada on za interesy Roberta Lewandowskiego oraz Hansiego Flicka. Hiszpanie są przekonani, że spotka się zarówno z zawodnikiem, jak i trenerem. Nie trudno się domyślać, że tematem rozmów będzie przyszłość w Barcelonie.

Nie tylko Lewandowski zastanawia się nad przyszłością w klubie. Rozmowy kontraktowe dotyczą także niemieckiego szkoleniowca. W tym przypadku mowa jednak o wciąż ważnym kontrakcie, który wygasa dopiero w czerwcu 2027 roku. Joan Laporta po wygranych wyborach zadeklarował, że będzie chciał przedłużyć umowę z trenerem, aby został w Barcelonie na dłuższy czas.

