Gwiazdor Juventusu naciska na transfer do Atletico

Juventus może niebawem sprzedać Nico Gonzaleza, który chce ponownie występować w Atletico Madryt. Jak informuje Tuttosport, Turyńczycy nie zamierzają jednak zejść z ceny około 30 milionów euro.

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Atletico musi spełnić żądania Juventusu

Nico Gonzalez wrócił do Juventusu po rocznym wypożyczeniu do Atletico Madryt. Argentyńczyk wrócił w tym tygodniu do ośrodka treningowego Continassa i ma ponownie rozpocząć pracę z zespołem. Jego przyszłość w Turynie pozostaje jednak bardzo niepewna.

Skrzydłowy chce wrócić do Atletico i ponownie pracować z Diego Simeone. Niedawno rozmawiał z argentyńskim szkoleniowcem. Według Tuttosport zawodnik traktuje obecny pobyt w Juventusie jedynie jako etap przed kolejnym transferem do Hiszpanii.

Stara Dama jest gotowa rozmawiać o sprzedaży, ale postawiła jasny warunek. Za Gonzaleza oczekuje około 30 milionów euro i nie zamierza obniżać tej kwoty. Decyzja należy teraz do Atletico. W Turynie panuje przekonanie, że przy odpowiedniej determinacji Hiszpanów możliwe będzie znalezienie rozwiązania satysfakcjonującego wszystkie strony.

Juventus może czekać bardzo intensywna końcówka okna transferowego. Klub potrzebuje wpływów ze sprzedaży zawodników. Przedstawiciele Olympique Marsylia pojawili się w Turynie i obserwują sytuację Michele Di Gregorio oraz Federico Gattiego. Obaj mogą odejść w przypadku odpowiedniej oferty.

Niepewna pozostaje także przyszłość Jonathana Davida, którym interesuje się Aston Villa. Na liście potencjalnych odejść znajdują się ponadto Arkadiusz Milik i Arthur. Fabio Miretti chciałby natomiast zmienić klub w poszukiwaniu regularnej gry. Ruchy wychodzące mogą zdecydować o kolejnych działaniach Juventusu na rynku.