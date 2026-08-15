Real Madryt zmienia się pod Mourinho. Portugalczyk zażądał jednego

Real Madryt tego lata gruntownie przebudował defensywę, a kierunek transferów wyznaczył Jose Mourinho. MARCA ujawnia, co łączy trzech nowych obrońców Królewskich.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Mourinho postawił jeden warunek

Real Madryt sprowadził Ibrahime Konate, Denzela Dumfriesa oraz Marca Cucurelle. Francuz trafił do Madrytu jako wolny zawodnik po wygaśnięciu kontraktu z Liverpoolem. Za Dumfriesa Królewscy zapłacili 20 milionów euro zapisane w klauzuli odstępnego. Transfer Cucurelli z Chelsea kosztował natomiast 55 milionów euro.

Jose Mourinho od początku miał konkretne oczekiwania dotyczące przebudowy defensywy. Według dziennika MARCA Portugalczyk poprosił władze klubu o zwiększenie możliwości fizycznych zespołu. Każdy z trzech nowych obrońców odpowiada temu założeniu. Wszystkie transfery zostały również zaakceptowane przez szkoleniowca.

Konate wyróżnia się szybkością oraz warunkami fizycznymi. Pozwalają mu one grać agresywnie i skutecznie zabezpieczać przestrzeń. Dumfries również dysponuje dużymi możliwościami motorycznymi. Holender potrafi pracować na całej długości swojej strony boiska i dynamicznie ruszać z piłką do przodu.

Cucurella uzupełnia ten zestaw dzięki intensywności oraz skuteczności w pojedynkach. Hiszpan jest trudnym rywalem zarówno podczas bronienia, jak i przy działaniach ofensywnych. Wszystkie trzy ruchy pokazują więc wyraźnie, jak Mourinho chce zmienić charakter defensywy Realu Madryt.

Portugalczyk nadal chciałby otrzymać jeszcze jednego obrońcę. Szczególnie zależy mu na lewonożnym stoperze. Real Madryt nie może jednak obecnie dokonać kolejnego transferu. Najpierw ktoś musi opuścić drużynę, aby w kadrze zwolniło się miejsce.