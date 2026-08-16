Kolejny klub chciałby Regułę. Wiadomo, gdzie chciałby zagrać

Marcel Reguła tego lata opuści PKO Ekstraklasę. Skrzydłowy jest na celowniku klubów z Niemiec czy Anglii, ale także Turcji. Według tygodnika "Piłka Nożna" chciałby go u siebie także turecki zespół Corum FK.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Marcel Reguła

Reguła na radarze kolejnego klubu

Marcel Reguła to z całą pewnością jedna z kluczowych postaci Zagłębia Lubin w tym i w poprzednim sezonie. To właśnie jego dobra gra w ofensywie zapewniła Miedziowym wiele ligowych punktów i pozwoliła na zajęcie dobrego miejsca na koniec kampanii. Wiadomo jednak, że w przypadku młodego gracza bardzo szybki i prawdopodobny jest wyjazd.

Już zimą mówiło się o tym, że Reguła może opuścić Polskę. Wówczas jednak pozostał, ale teraz, latem, właściwie jego odejście jest już przesądzone. Według informacji, które przekazał tygodnik „Piłka Nożna”, Marcel Reguła znalazł się właśnie na radarze kolejnego klubu. Polaka chciałby u siebie turecki zespół Corum FK. Wszystko jednak wskazuje na to, że nic z tego nie będzie, gdyż sam zawodnik i otoczenie bardziej przychylnie spoglądają na grę w Niemczech czy Anglii.

Marcel Reguła w sumie na koncie ma w tym sezonie trzy mecze oraz jedną bramkę. 19-latek dla pierwszego zespołu Zagłębia Lubin rozegrał w sumie 46 spotkań i zdobył w nich 9 goli oraz zanotował 8 asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia go aktualnie na 7 milionów euro. Na koncie ma wiele gier w młodzieżowych reprezentacjach Polski.

Zobacz także: Nicola Zalewski zaoferowany gigantowi! „Nie są zainteresowani”