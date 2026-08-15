FC Barcelona złożyła trzecią propozycję za Rodriego. Znamy szczegóły

FC Barcelona prowadzi rozmowy z Manchesterem City w sprawie pozyskania Rodriego. Najnowsza oferta katalońskiego klubu opiewa na około 70 milionów euro - donosi Fabrizio Romano.

Action Plus Sports / Alamy Na zdjęciu: Rodri

Rodri coraz bliżej przeprowadzki do Barcelony

FC Barcelona od kilku dni prowadzi intensywne prace nad sprowadzeniem Rodriego. 30-letni pomocnik ostatecznie odrzucił ofertę od Realu Madryt i dał pierwszeństwo katalońskiemu gigantowi. Mistrzowie Hiszpanii negocjują więc z Manchesterem City warunki hitowej transakcji, która może być jednym z najgłośniejszych transferów tego lata.

Dotychczasowe rozmowy nie przyniosły jednak porozumienia. Angielski klub odrzucił dwie pierwsze oferty Barcelony, które nie spełniły oczekiwań włodarzy z Etihad Stadium. Najnowsza, czyli trzecia propozycja działaczy z Camp Nou, wraz z bonusami opiewa na około 70 milionów euro. Kwota ta zbliża się do wyceny zawodnika na poziomie 80 milionów euro, której oczekuje Manchester City.

Mierzący 190 centymetrów pomocnik jest piłkarzem drużyny Obywateli od lipca 2019 roku, kiedy przeniósł się na Wyspy Brytyjskie z Atletico Madryt za 70 milionów euro. Reprezentant Hiszpanii od tamtej pory rozegrał łącznie 298 spotkań, zdobył 28 bramek i zanotował 32 asysty. Według serwisu „Transfermarkt” wartość rynkowa Rodriego wynosi obecnie 55 milionów euro.