Axel Witsel nie kończy kariery. Doświadczony Belg trafi do Ligue 1?

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Axel Witsel

OGC Nice obserwuje sytuację Axela Witsela

Axel Witsel jest obecnie wolnym zawodnikiem, więc można pozyskać go bez konieczności płacenia kwoty odstępnego. 37-letni Belg w ostatnim czasie występował w Gironie, ale obie strony nie zdecydowały się na kontynuowanie współpracy po wygaśnięciu kontraktu. Rutynowany defensywny pomocnik, który może również występować na środku obrony, nie zamierza jednak kończyć kariery.

Jak poinformowała stacja telewizyjna „RMC Sport”, Witsel może przeprowadzić się do Ligue 1, gdzie jeszcze nie miał okazji występować. Według wspomnianego źródła wszechstronny zawodnik wzbudził bowiem zainteresowanie Nicei. Francuski klub często sięga po doświadczonych piłkarzy, a były reprezentant Belgii bez wątpienia należy do tej grupy.

37-letni pomocnik posiada bardzo bogate CV. Oprócz wspomnianej Girony reprezentował również Atletico Madryt, Borussię Dortmund, Tianjin Tianhai, Zenit Petersburg, Benfikę Lizbona oraz Standard Liege, gdzie stawiał pierwsze piłkarskie kroki. W poprzedniej kampanii Witsel rozegrał 32 mecze, zdobył jedną bramkę i zanotował dwie asysty.