Georges Mikautadze jest kandydatem do wzmocnienia linii ataku Barcelony. Jak dowiedział się portal Fichajes.net, Villarreal oczekuje za swoją gwiazdę 75 milionów euro.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Georges Mikautadze

Villarreal oczekuje 75 mln euro za Georgesa Mikautadze

FC Barcelona wciąż poszukuje napastnika, który wejdzie w buty Roberta Lewandowskiego. Na szczycie listy życzeń hiszpańskiego giganta znajduje się Julian Alvarez, ale wyciągnięcie Argentyńczyka z Atletico Madryt wydaje się bardzo trudnym zadaniem. Dlatego mistrzowie La Ligi szukają alternatyw, a jedną z nich jest Georges Mikautadze.

Sprowadzenie 25-letniego Gruzina również zapowiada się jednak na wymagające wyzwanie. Jak poinformował w sobotni wieczór serwis „Fichajes.net”, Villarreal oczekuje za swojego zawodnika fortuny.

Żółta Łódź Podwodna woli zatrzymać skutecznego snajpera, a jeśli dojdzie do transferu, to tylko za sprawą aktywowania klauzuli odstępnego, która zgodnie z zapisami w jego umowie pod koniec letniego okienka wzrośnie z 60 do 75 milionów euro.

43-krotny reprezentant Gruzji z powodzeniem występuje w Villarrealu od września 2025 roku, kiedy przeniósł się na Estadio de la Ceramica za ponad 30 milionów euro z Olympique’u Lyon. Mierzący 176 centymetrów atakujący w poprzedniej kampanii rozegrał 44 spotkania, zdobył 16 bramek i zanotował 6 asyst. Jego kontrakt obowiązuje do 2031 roku, co dobrze chroni interesy hiszpańskiego klubu.