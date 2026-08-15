Real Madryt ma nowy talent. Mourinho nie chce go sprzedać

Real Madryt może wkrótce dać szansę kolejnemu wychowankowi swojej akademii. Jak przekazuje "Defensa Central", Jose Mourinho jest pod dużym wrażeniem 18-letniego Alexisa Cirii.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Mourinho pod wrażeniem gry 18-latka

Real Madryt podczas okresu przygotowawczego korzystał z wielu zawodników Castilli. Część uczestników mistrzostw świata otrzymała dłuższe urlopy. Dzięki temu młodzi piłkarze mogli zaprezentować swoje możliwości Jose Mourinho.

Jednym z największych wygranych tej sytuacji został Alexis Ciria. 18-latek zdobył bramkę i zanotował asystę. Uwagę szkoleniowca zwróciły również jego pewność w grze z piłką oraz odwaga w podejmowaniu decyzji.

Według eksperta zajmującego się akademią Bena Fernandesa Mourinho bardzo ceni młodego zawodnika. Portugalczyk chce jednak, aby Ciria pozostał w Castilli. Regularna gra ma pozwolić mu poprawić elementy, nad którymi wciąż musi pracować. Jednocześnie nastolatek pozostanie blisko pierwszego zespołu.

Taki plan nie zamyka Cirii drogi do seniorskiej drużyny. Mourinho zamierza uważnie obserwować jego rozwój przez cały sezon. Niewykluczone są kolejne treningi z pierwszym zespołem. Fernandes uważa nawet, że wychowanek może otrzymać szansę debiutu w La Liga. Portugalski szkoleniowiec zablokował jego ewentualny transfer.

Podobną ścieżką ma podążać Joan Martinez. Real Madryt nie chce przyspieszać rozwoju swoich najbardziej utalentowanych zawodników kosztem regularnych występów. Ciria może więc zbierać doświadczenie w Castilli i jednocześnie pozostawać do dyspozycji Mourinho.