Nowy gwiazdor Barcelony zadebiutuje w sparingu

FC Barcelona zmierzy się w niedzielę z FC Basel w przedostatnim sparingu przed nowym sezonem. Największą uwagę przyciąga Anthony Gordon, który znalazł się w kadrze Hansiego Flicka.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Gordon dostał pierwsze powołanie

FC Barcelona miała pierwotnie udać się do Maroka na spotkanie z Ittihad Tanger. Mecz został jednak odwołany, dlatego klub szybko znalazł nowego rywala. Katalończycy zagrają w Szwajcarii z FC Basel.

Anthony Gordon po raz pierwszy znalazł się w kadrze meczowej Barcelony. Reprezentant Anglii wrócił do treningów na początku tego tygodnia po przerwie związanej z mistrzostwami świata. Skrzydłowy zrobił dobre wrażenie na sztabie szkoleniowym i może zaliczyć nieoficjalny debiut w nowych barwach.

Do zespołu wrócili również reprezentanci Hiszpanii, którzy triumfowali na mundialu. Hansi Flick powołał Joana Garcie, Daniego Olmo, Pau Cubarsiego, Erica Garcie oraz Lamine’a Yamala. W kadrze zabrakło natomiast Pedriego. Pomocnik realizuje indywidualny plan i nie rozpoczął jeszcze zajęć z resztą drużyny. Powołania nie otrzymał również Gavi.

Na liście znalazł się Jules Kounde, choć jego przyszłość pozostaje niepewna ze względu na zainteresowanie Arsenalu. Szansę otrzymała także grupa młodych zawodników. Do Szwajcarii pojadą między innymi Jesse Bisiwu, Xavi Espart, Alvaro Cortes, Ebrima Tunkara oraz Hamza Abdelkarim.

W Barcelonie pozostaną Marc Casado, Aron Yaakobishvili, Hector Fort, Jofre Torrents, Guille Fernandez i Toni Fernandez. Wymienieni zawodnicy pracują nad odejściem z klubu. Ich nieobecność w kadrze na spotkanie z FC Basel jest związana właśnie z możliwymi transferami.