Mourinho wskazał, kto powinien dostać Złotą Piłkę

Jose Mourinho uważa, że Złota Piłka powinna trafiać do wielkich zawodników. Niekoniecznie do tych, którzy wygrali Ligę Mistrzów lub mistrzostwo świata. Zasugerował, że jeśli opierać się tylko na sukcesach, powinni ją dostać Luis Enrique lub Luis de la Fuente.

Abaca Press / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Dla kogo Złota Piłka? Tak wybrał Jose Mourinho

Złota Piłka to najbardziej prestiżowe wyróżnienie indywidualne, jakie może otrzymać piłkarz. W ostatnim czasie stała się jednak nagrodą dla zawodników, których kluby lub reprezentacje odnosiły największe sukcesy. Z takim kryterium nie zgadza się Jose Mourinho, dla którego wyznacznikiem powinny być osiągnięcia indywidualne. W przypadku sukcesów drużynowych zasugerował, żeby dać Złotą Piłkę trenerom: Luisowi Enrique i Luisowi de la Fuente.

– Moim zdaniem Złota Piłka powinna trafiać do zawodników, za którymi będziemy tęsknić po zakończeniu kariery. Brakuje mi Maradony, Ronaldo, Messiego, Zidane’a czy Matthausa… Nie można przyznawać Złotej Piłki wyłącznie dlatego, że ktoś wygrał Ligę Mistrzów albo mistrzostwo świata. Jeśli chcecie nagrodzić triumf w Lidze Mistrzów, dajcie ją Luisowi Enrique. W przypadku reprezentacji Hiszpanii z pewnością zasłużyłby na nią Luis de la Fuente. To byłoby właściwe uhonorowanie ich osiągnięć – powiedział Jose Mourinho, cytowany przez dziennik AS.

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W kontekście wyboru najlepszego zawodnika na świecie podkreślił, że nie musi to być piłkarz PSG lub reprezentacji Hiszpanii. Między słowami dał do zrozumienia, że faworytem powinien być Kylian Mbappe, czyli zawodnik Realu Madryt. To właśnie Francuz indywidualnie był najlepszy w Lidze Mistrzów, La Liga i Mistrzostwach Świata, jeśli bierzemy pod uwagę fakt, że w każdych z tych trzech rozgrywek zdobył tytuł króla strzelców. Co więcej, zapisał się w historii mundialu, zdobywając najwięcej bramek w historii turnieju.

– Czym innym jest jednak wybór najlepszego piłkarza na świecie. Nie musi on grać w PSG ani w reprezentacji Hiszpanii. Takich zawodników jest dwóch, trzech lub czterech i wiemy, kim są. Wiemy również, gdzie się znajdują: tutaj. Wiemy, kto tego lata zapisał się w historii dzięki swoim indywidualnym osiągnięciom – dodał trener Realu Madryt.