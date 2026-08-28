Vinicius zaakceptował nową rolę. Mourinho już podjął decyzję

21:40, 28. sierpnia 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Diario AS

Jose Mourinho podjął ważną decyzję dotyczącą roli Viniciusa Juniora w Realu Madryt. Brazylijczyk ma zaakceptować nową hierarchię i skupić się na odzyskaniu najlepszej formy.

Vinicius Junior
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fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Gwizdy na Bernabeu i nagły zwrot. Mourinho stanął po stronie Viniciusa

Jose Mourinho buduje nowy układ sił w Realu Madryt, a Vinicius Junior musi odnaleźć się w zmienionej rzeczywistości. Jak informuje „Diario AS”, głównymi postaciami projektu portugalskiego szkoleniowca stali się Kylian Mbappe oraz Jude Bellingham.

Brazylijczyk przez kilka ostatnich sezonów był jednym z filarów ofensywy Królewskich. Jego pozycja w zespole miała się jednak zmienić wraz z rosnącym znaczeniem Kyliana Mbappe i Jude’a Bellinghama. Vinicius Junior zaakceptował podobno nową sytuację, a jednocześnie niedawno podpisał nowy kontrakt z gigantem La Liga.

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Według źródła 26-latek nie zamierza rywalizować z dwoma największymi gwiazdami zespołu o status lidera. Jego głównym celem ma być powrót do najwyższej dyspozycji i odzyskanie regularności, która przez długi czas czyniła go jedną z najważniejszych postaci madryckiego klubu.

W tym procesie istotną rolę odgrywa Mourinho. Portugalczyk ma odbywać indywidualne rozmowy z Viniciusem Juniorem i stara się odbudować jego pewność siebie. Ostatnio Brazylijczyk znalazł się pod presją części kibiców ekipy z Estadio Santiago Bernabeu. Po kilku nieudanych akcjach podczas środowego spotkania z trybun pojawiły się gwizdy. Atmosfera zmieniła się jednak po tym, jak Vinicius Junior zdobył bramkę i zaliczył asystę. Mourinho niedługo później zdecydował się zdjąć go z boiska.

Według medialnych wieści szkoleniowiec Królewskich chciał, aby Brazylijczyk opuszczał murawę przy oklaskach kibiców, a nie pod presją. Wszystko wskazuje zatem na to, że nowa rola Viniciusa Juniora nie oznacza jego marginalizacji. Mourinho nadal chce korzystać z jego ogromnego potencjału. Chociaż hierarchia gwiazd Realu wyraźnie się zmieniła.

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