Athletic Bilbao z nowym trenerem. Dotarł do finału Ligi Mistrzów

Athletic Bilbao zaprezentował nowego szkoleniowca. Stery na San Mames przejmuje Edin Terzić. Niemiec, który w swoim CV ma awans do finału Ligi Mistrzów, podpisał dwuletni kontrakt.

Wraz z końcem sezonu Athletic Bilbao opuści Ernesto Valverde. Dla doświadczonego trenera była to już trzecia przygoda w Kraju Basków. Hiszpan pracował na San Mames w latach 2003-2005, 2013-2017 i 2022-26. Następcą zdobywcy Copa del Rey z Los Leones będzie Edin Terzić.

Niemiec chorwackiego pochodzenia od lata 2024 pozostawał bez zatrudnienia. Po zakończeniu niezbyt efektownej kariery piłkarskiej Terzić dołączył do Borussii Dortmund. Najpierw jako skaut, później jako asystent, a następnie jako samodzielny trener w latach 2020-2021 i 2022-24.

W trakcie drugiej kadencji na Signal Iduna Park Terzić doprowadził BVB do finału Ligi Mistrzów, w którym niemiecka ekipa musiała uznać wyższość Realu Madryt, a także do wicemistrzostwa Bundesligi i krajowego pucharu.

Kontrakt 43-latka w Bilbao będzie obowiązywał przynajmniej do 30 czerwca 2028 roku, a więc przez dwa następne sezony. Athletic w trwających rozgrywkach ciągle walczy o udział w kolejnej edycji europejskich pucharów.