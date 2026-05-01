FC Barcelona i Lewandowski. Flick przerwał milczenie

FC Barcelona przygotowuje się do kolejnego meczu ligowego. Tymczasem uwagę mediów wciąż przyciąga przyszłość Roberta Lewandowskiego i jego dalsza rola w zespole.

Flick jednozznacznie w sprawie przyszłości Lewandowskiego

FC Barcelona zagra w sobotę 2 maja w wyjazdowym starciu z Osasuną. Z kolei podczas przedmeczowej konferencji prasowej nie brakowało pytań dotyczyło Roberta Lewandowskiego. Jak relacjonuje „Mundo Deportivo”, trener Hansi Flick został zapytany wprost o przyszłość doświadczonego napastnika.

Sytuacja kontraktowa Polaka od tygodni budzi duże emocje. Jego obecna umowa z klubem z Camp Nou obowiązuje do końca czerwca 2026 roku, co napędza spekulacje dotyczące transferu z udziałem Polaka. Wśród potencjalnych kierunków wymienia się między innymi Juventus oraz kluby Major League Soccer.

Flick, który sam jest bliski przedłużenia kontraktu z Barceloną do 2028 roku, postawił jednak na zachowawczy ton. Szkoleniowiec przyznał, że rozmowy z zawodnikiem się odbyły, ale ich szczegóły pozostają prywatne.

– Skupiamy się na tym sezonie. Oczywiście myślimy o tym, co zrobimy, ale porozmawiamy o tym po zakończeniu sezonu – powiedział Flick cytowany przez „Mundo Deportivo”.

Relacja między niemieckim trenerem a Lewandowskim ma solidne fundamenty jeszcze z czasów wspólnej pracy w Bayernie Monachium. Pod wodzą Niemca napastnik rozegrał 164 spotkania, zdobywając aż 142 bramki i notując 26 asyst.

W trwającym sezonie Lewandowski wystąpił w 41 meczach, w których strzelił 17 goli i zaliczył cztery asysty. Jego przyszłość pozostaje jednak otwartą kwestią. Konkretne decyzje mają jednak zapaść dopiero po zakończeniu kampanii.