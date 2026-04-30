Real Madryt znalazł przyczynę problemów. Dwa powody, przez które nie wygrali trofeum

Real Madryt skończy sezon 2025/2026 bez żadnego trofeum. Zdaniem Onda Cero w klubie znaleźli powód takiego stanu rzeczy. Zarząd uważa, że złożyło się na to złe przygotowanie fizyczne oraz błędy dot. wyboru trenera.

Dwa powody, przez które Real Madryt nie wygrał żadnego trofeum

Real Madryt będzie chciał jak najszybciej zapomnieć o bieżącym sezonie. Królewscy kończą kampanię 2025/2026 bez żadnego trofeum. To drugi taki przypadek z rzędu, gdy nie wygrali żadnych znaczących rozgrywek. Ostatni raz triumfowali w Superpucharze UEFA w 2024 roku, ale prestiż tego pucharu jest minimalny. Florentino Perez w trakcie sezonu zdecydował się zmienić trenera, ale i to nie pomogło.

Rozgrywki w Madrycie zaczął Xabi Alonso, ale po porażce w Superpucharze Hiszpanii zastąpił go Alvaro Arbeloa. Z nowym szkoleniowcem Los Blancos odpadli z Pucharu Króla, Ligi Mistrzów i stracili szansę na odzyskanie mistrzostwa La Liga.

Jak poinformował serwis Onda Cero, zarząd klubu ze stolicy znalazł przyczynę braku trofeów. Wymienione zostały dwa powody, które najbardziej wpłynęły na pustą gablotę. Po pierwsze uważają, że część winy spada na brak odpowiedniego przygotowania kondycyjnego. Po drugie wiedzą, że zawalili sprawę dot. trenera pierwszego zespołu, dokonując błędnych wyborów.

Ponadto Florentino Perez i pozostali członkowie zarządu nie zrzucają winy na zawodników. Najważniejsi ludzie w Realu Madryt uważają, że piłkarze nie powinni być obwiniani za słaby sezon. Mimo to krążą plotki, że latem na Bernabeu dojdzie do rewolucji kadrowej.

Do końca sezonu pozostało tylko pięć spotkań. W najbliższy weekend Real Madryt zmierzy się Espanyolem. Z kolei za tydzień (10 maja) podopiecznych Alvaro Arbeloi czeka El Clasico, podczas którego FC Barcelona może zapewnić sobie mistrzostwo kraju.