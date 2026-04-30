Barcelona planuje transfery. Flick dał zgodę na wymianę

FC Barcelona chce zatrzymać Joao Cancelo. Z postawy obrońcy zadowolony jest Hansi Flick. Jak podaje Sport, w klubie rozważają wymianę Portugalczyka za Marca Casado.

Casado za Cancelo – Barcelona planuje transfery i proponuje wymianę

FC Barcelona lada moment zostanie po raz drugi z rzędu mistrzem Hiszpanii. Ten fakt pozwala skupić się na planowaniu kolejnego sezonu, a co za tym idzie transferów, które wzmocnią zespół. Nie jest żadną tajemnicą, że w klubie chcą zatrzymać wypożyczonego Joao Cancelo. Portugalczyk trafił do Katalonii zimą bieżącego roku, ale tylko w ramach sześciomiesięcznego wypożyczenia.

W umowie z Al-Hilal nie znalazła się klauzula wykupu. Blaugrana musi więc znaleźć inny sposób, aby zatrzymać piłkarza. Hansi Flick jest zadowolony z jego występów, więc poprosił zarząd, aby zrobili wszystko, co w ich mocy, żeby 31-latek został na Camp Nou.

Z informacji dziennika Sport wynika, że Barcelona bierze pod uwagę dwa scenariusza. Pierwsza opcja to jeszcze jedno wypożyczenie, ale tym razem obejmujące cały przyszły sezon. Druga opcja to wymiana zawodników. Al-Hilal w zamian za Cancelo mieliby otrzymać Marca Casado. Trudno przypuszczać, że byłaby to wymiana 1:1, więc niewykluczone, że Katalończycy dołożyliby trochę gotówki.

Plotki o odejściu Casado pojawiają się coraz częściej. Oddanie go w ramach rozliczenia za Cancelo wydaje się naturalnym krokiem. W dodatku sam pomocnik ma być chętny na przeprowadzkę do Arabii Saudyjskiej.

Cancelo w barwach Barcelony rozegrał w tym sezonie 18 meczów, w których zdobył jednego gola i zaliczył cztery asysty. To jego druga przygoda z klubem. Wcześniej bronił barw Dumy Katalonii w sezonie 2023-2024.