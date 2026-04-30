Haditaghi uderzył w Legię. Afera po decyzji Komisji Ligi

08:58, 30. kwietnia 2026
Wojciech Mazurek
Komisja Ligi anulowała czerwoną kartkę, jaką dostał Rafał Augustyniak w meczu Legii Warszawa z Lechem Poznań. W mediach społecznościowych skomentował to Alex Haditaghi. Właścicielowi Pogoni Szczecin nie spodobała się zmiana decyzji.

Alex Haditaghi
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Alex Haditaghi

W poprzednim tygodniu odbył się hit PKO BP Ekstraklasy, a więc starcie Lech Poznań – Legia Warszawa. Spotkanie na stadionie przy Bułgarskiej zakończyło się pogromem. Kolejorz pokonał rywali aż (4:0), ale warto dodać, że stołeczny klub od 21. minuty grał w dziesięciu. Czerwoną kartkę zobaczył Rafał Augustyniak. Decyzja sędziego od razu wywołała kontrowersje, a wielu ekspertów nie zgadzało się z karą.

Kontrowersje z meczu Lech – Legia specjalnie dla Goal.pl ocenił Markus Merk, jeden z najlepszych sędziów w historii. Jego zdaniem utrzymana powinna zostać pierwsza decyzja z boiska, czyli żółta kartka. VAR niepotrzebnie interweniował w tym przypadku. Z podobnego założenia wyszła Komisja Ligi, która po opinii Kolegium Sędziów PZPN przyjęła protest Legii i anulowała czerwoną kartkę Augustyniaka. Klub poinformował o tym za pośrednictwem mediów społecznościowych. Decyzja odbiła się szerokim echem w przestrzeni publicznej. Wyraz niezadowolenia ze zmiany decyzji dał właściciel Pogoni Szczecin. Alex Haditaghi odpowiedział krótko na post Legii Warszawa.

Miło być Legią. Inne zasady, inne traktowanie!” – napisał w mediach społecznościowych Alex Haditaghi.

Augustyniak będzie mógł wystąpić w zbliżającym się meczu Legia – Widzew. Dla Marka Papszuna to z pewnością bardzo dobra wiadomość. Stawka nadchodzącego starcia będzie olbrzymia. Obie drużyny walczą o utrzymanie, a zwycięzca mocno zbliży się do osiągnięcia celu.

