Podolski chce odmienić Górnika. Kluczowe inwestycje na horyzoncie

Nowa era w Górniku? Podolski ma konkretny plan

Lukas Podolski jest o krok od przejęcia Górnika Zabrze i ma już konkretne plany dotyczące przyszłości klubu. Były reprezentant Niemiec zamierza skupić się przede wszystkim na poprawie infrastruktury, która od lat budziła wiele zastrzeżeń. Wieści ujawnił serwis Weszlo.com.

Jednym z priorytetów Podolskiego ma być rozwój zaplecza dla akademii, przekonuje źródło. W przeszłości wielokrotnie publicznie krytykował warunki, w jakich trenują młodzi zawodnicy Górnika. Głośnym echem odbiło się nagranie z 2023 roku, na którym mistrz świata z 2014 roku pokazywał zniszczone elementy obiektów. Od siłowni po zaniedbane pomieszczenia treningowe.

Drugim kluczowym kierunkiem inwestycji ma być zagospodarowanie niewykorzystanych przestrzeni Areny Zabrze. Chodzi m.in. o dokończenie czwartej trybuny, co według władz miasta może kosztować około 50 milionów złotych, a całość prac nawet ponad 100 milionów. Podolski ma rozważać pozyskanie zewnętrznych partnerów do realizacji tego projektu.

Tymczasem zespół prowadzony przez Michala Gasparika jest w trakcie ostatnich przygotowań do finału STS Pucharu Polski, w którym zmierzy się z Rakem Częstochowa. Spotkanie odbędzie się na PGE Narodowym. W lidze Zabrzanie zajmują drugie miejsce, tracąc trzy punkty do Lecha Poznań, co zapowiada emocjonującą końcówkę sezonu.