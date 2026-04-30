W tym klubie będzie grał Jakub Kiwior w przyszłym sezonie

09:23, 30. kwietnia 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek

Jakub Kiwior w przyszłym sezonie wciąż będzie piłkarzem FC Porto. Jest już pewne, że Portugalczycy wykupią go z Arsenalu za 20 milionów euro. Warunki kontraktu zostały uzgodnione - donosi Nicolo Schira.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kiwior

Kiwior zostanie w Porto. Arsenal sprzeda go za 20 mln euro

Jakub Kiwior latem tamtego roku zmienił klub na zasadzie wypożyczenia w poszukiwaniu regularnej gry. Reprezentant Polski trafił do FC Porto, gdzie stworzył duet środkowych obrońców z innym piłkarzem Biało-Czerwonych – Janem Bednarkiem. Od czasu do czasu, gdy zachodzi taka potrzeba, gra również na lewej stronie obrony. Polskie trio w Portugalii uzupełnia jeszcze Oskar Pietuszewski.

Wypożyczenie środkowego obrońcy dobiega końca. Nie oznacza to jednak, że latem wróci do Anglii. Z informacji, jakie przekazał Nicolo Schira, jasno wynika, że Kiwior pozostanie w Porto, gdzie będzie kontynuował karierę. Smoki skorzystają z opcji wykupu w umowie.

Jakub Kiwior zostanie na stałe zawodnikiem FC Porto. Arsenal zapłaci za niego 20 milionów euro. Uzgodniono warunki kontraktu do 2030 roku” – poinformował Nicolo Schira.

Arsenal dostanie za Polaka 20 milionów euro. Będzie to jeden z najdroższych transferów w historii z udziałem polskich piłkarzy. Kiwior w tym rankingu już jest, zajmując 5. miejsce. W przeszłości Kanonierzy kupując go ze Spezii, zapłacili 25 mln euro.

Kiwior podczas pobytu w Porto wystąpił w 37 meczach, w których zanotował dwie asysty. Lada moment razem z resztą zespołu będzie świętował zdobycie mistrzostwa kraju. To pierwszy tytuł dla Porto od czterech lat.

