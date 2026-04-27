Barcelona łączona z wielkim talentem. 16 goli i 13 asyst w sezonie

Barcelona jest zainteresowana jednym z największych talentów belgijskiego futbolu. Na celowniku Blaugrany znalazł się Mika Godts, o czym informuje Javier Gascón z Mundo Deportivo.

Barcelona ruszy po objawienie tego sezonu?

Ten sezon to dla reprezentanta Belgii 39 meczów, 16 goli i 13 asyst. Mika Godts notuje kapitalne rozgrywki i to dzięki jego postawie Ajax ciągle ma szanse na udział w Lidze Mistrzów lub przynajmniej w kwalifikacjach do elitarnych zmagań. Wyczyny 20-latka wzbudziły zainteresowanie europejskich gigantów. Wśród nich jest FC Barcelona.

Kontrakt napastnika z ekipą z Amsterdamy jest ważny aż do 30 czerwca 2029 roku. Portal Transfermarkt aktualnie wycenia go na zaledwie 25 milionów euro. To kwota, która bez wątpienia pozostaje w zasięgu Dumy Katalonii.

W możliwych negocjacjach na linii Barcelona – Ajax może pomóc Jordi Cruijff. Syn legendarnego Johana jest dyrektorem technicznym Die Godenzonen. W swoim CV ma także pracę jako doradca strategiczny i dyrektor sportowy Blaugrany, a ponadto jako piłkarz rozegrał spotkania w jej barwach.

Godts w swoim dorobku ma już 106 występów w szeregach zespołu z Johan Cruyff Arena. Belg zdobył łączne 24 bramki i zaliczył 23 ostatnie podania. W zimie 2023 roku Amsterdamczycy pozyskali go za milion euro z KRC Genk.