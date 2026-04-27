Barcelona obserwuje Brazylijczyka. Deco wskazał konkretny cel

FC Barcelona wyszukuje perspektywicznych zawodników w Brazylii. Jak informuje "Mundo Deportivo", na radarze katalońskiego giganta znalazł się Riquelme Felipe z Fluminense.

FC Barcelona pozostaje liderem rozgrywek La Liga i potwierdza swoją dominację w trwającym sezonie. Zespół z Katalonii notuje serię dziewięciu zwycięstw z rzędu i ma aż 11 punktów przewagi nad drugim w tabeli Realem Madryt. Gigant konsekwentnie realizuje strategię transferową opartą na sprowadzaniu młodych i perspektywicznych zawodników z Ameryki Południowej.

Na radarze katalońskiego klubu znalazł się Riquelme Felipe. To 19-letni skrzydłowy występujący obecnie w Fluminense. Lewonożny zawodnik, wystęujący głównie na prawym skrzydle, uchodzi za jeden z ciekawszych talentów w Brazylii.

Jak ujawnia „Mundo Deportivo”, duże zainteresowanie piłkarzem wykazuje dyrektor sportowy Deco. Na ten moment nie podjęto jednak żadnych decyzji dotyczących transferu. Jednym z elementów, który może mieć wpływ na ewentualny ruch Barcelony, jest sytuacja Roony’ego Bardghjiego. Skrzydłowy, który trafił do Katalonii z Kopenhagi, może latem otrzymać atrakcjne oferty.

Z finansowego punktu widzenia transfer Riquelme Felipe nie stanowiłby dużego obciążenia dla budżetu klubu. Według medialnych doniesień kwota ewentualnego transferu mogłaby wynieść około 7 milionów euro. Kontrakt zawodnika z Fluminense obowiązuje do końca sierpnia 2030 roku. Łącznie Brazylijczyk w pierwszym zespole rozegrał 25 meczów i zanotował jedną asystą.