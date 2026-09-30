fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jerzy Brzęczek

Jerzy Brzęczek jasno określił cel reprezentacji

Reprezentacja Polski U-21 odniosła kolejne zwycięstwo w kwalifikacjach do MME. Jerzy Brzęczek nie zamierzał jednak sprowadzać tego wieczoru wyłącznie do wyniku. Selekcjoner zwrócił uwagę na szerszy kontekst pracy z młodzieżówką. Nawiązał swoją wypowiedzią też do pierwszej kadry i jednego z celów młodzieżówki.

– Myślę, że zdajemy sobie sprawę, że nie jest to łatwy moment, a czekają nas dwa bardzo trudne spotkania, jeżeli chodzi o przyszłość. Nie mam na myśli selekcjonera, ale sytuację i to, co będzie się działo w przyszłym roku przed losowaniem kwalifikacji do mistrzostw Europy. My jako młodzieżówka mamy dwa zadania. Jedno to oczywiście dostarczać zawodników i ich przygotowywać, a drugie to spełniać nasze marzenie, czyli zakwalifikować się na mistrzostwa Europy U-21 – powiedział Brzęczek przed kamerą TVP Sport.

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Trener podkreślił również znaczenie czasu, jaki jego zespół otrzymał na przygotowanie do spotkania ze Szwecją. – Kiedy się wygrywa, to zawsze przyjemniej się pracuje, nawet jeśli ma się dużo zmian. Akurat to zgrupowanie było o tyle dla nas korzystne, że mieliśmy de facto sześć dni treningowych. Jeżeli popatrzymy na przygotowania przed meczami w pierwszej kadrze, to jest to niesamowicie dużo czasu. Tak jak już wielokrotnie rozmawialiśmy na ten temat, nauczyliśmy się przygotowywać zawodników w krótkim czasie, korzystając z doświadczeń, które mieliśmy w pierwszej reprezentacji. Teraz tych zawodników również przygotowujemy do tego, żeby szybko wskoczyli w nasz model. Tym bardziej że wielu z nich ma takie umiejętności, że potrafi to szybko złapać – tłumaczył trener.

Wielkie zwycięstwo młodzieżówki

Jednym z fundamentów zwycięstwa była organizacja gry bez piłki. – Oczywiście w naszej filozofii bardzo ważnym aspektem jest gra w defensywie i zabezpieczenie. To nie oznacza, że chcemy grać defensywnie, ale właśnie w takich momentach, kiedy kreujemy nasze sytuacje, mamy pewne zasady postępowania. Bardzo często ćwiczymy je na zajęciach, żeby zawodnicy mieli nawyk tego, jak zachować się w takich sytuacjach – zaznaczył szkoleniowiec.

Brzęczek przestrzegał jednak przed nadmiernym zachwytem po wysokiej wygranej. – Dzisiaj oczywiście nie chcemy przesadzać z wielką euforią po tym zwycięstwie. To jest dla nas ważne zwycięstwo, ale zdajemy sobie sprawę, że reprezentacja Szwecji jest w trudnym momencie i ma za sobą dużo zmian. Z drugiej strony takie sytuacje zawsze są trochę niebezpieczne. Dlatego wymagaliśmy od drużyny koncentracji – podsumował trener.

Biało-czerwoni swoje kolejne spotkanie rozegrają 5 października. Zmierzą się wówczas o godzinie 18:00 z Włochami. Mecz odbędzie się w Pescarze.