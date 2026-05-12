Szokujący powrót o krok! Real Madryt negocjuje z trenerem

Real Madryt finalizuje temat trenera na nowy sezon. Faworytem pozostaje Jose Mourinho. Obie strony negocjują warunki współpracy. Florentino Perez jest zdeterminowany, aby postawić właśnie na niego.

President of Real Madrid Florentino PEREZ during the UEFA Champions League, League phase, Matchday 1 football match between Real Madrid CF and Olympique de Marseille on 16 September 2025 at Santiago Bernabeu stadium in Madrid, Spain - Photo Matthieu Mirville/DPPI

Mourinho coraz bliżej powrotu do Realu

Real Madryt musi ugasić liczne pożary, które powstały w ciągu ostatnich tygodni. Potrzebny do tego będzie nowy trener, za którym podążą zawodnicy. Z tej roli nie zdołał wywiązać się Alvaro Arbeloa, który po obiecującym początku zanotował klęskę. Królewscy w kolejnym sezonie nie zdobędą ani jednego trofeum, tracąc po ostatniej porażce z Barceloną matematyczne szanse na mistrzostwo Hiszpanii.

Do kolejnego sezonu Real przystąpi już z nowym trenerem. Kto nim będzie? Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że Jose Mourinho. Znany szkoleniowiec jest już o krok od sensacyjnego powrotu na Santiago Bernabeu. Fabrizio Romano potwierdza, że między stronami toczą się zaawansowane negocjacje. Oficjalna oferta nie została jeszcze złożona, natomiast w ostatnim czasie klub oraz trener skupili się na ustaleniach dotyczących projektu.

O Mourinho w głównej mierze zabiega Florentino Perez. Uważa, że to idealny kandydat do poprowadzenia drużyny, która znalazła się w kryzysie i potrzebuje doświadczonego lidera. W szatni Królewskich roi się od gwiazd, które chcą pełnić rolę liderów i nie dogadują się zbyt dobrze.

W Lizbonie traktują te doniesienia bardzo poważnie. Działacze Benfiki uważają, że po sezonie Mourinho przeniesie się do stolicy Hiszpanii. Real ma aktywować klauzulę wykupu, która znajduje się w jego umowie.