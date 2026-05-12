Szokujący powrót o krok! Real Madryt negocjuje z trenerem

Mourinho coraz bliżej powrotu do Realu
Real Madryt musi ugasić liczne pożary, które powstały w ciągu ostatnich tygodni. Potrzebny do tego będzie nowy trener, za którym podążą zawodnicy. Z tej roli nie zdołał wywiązać się Alvaro Arbeloa, który po obiecującym początku zanotował klęskę. Królewscy w kolejnym sezonie nie zdobędą ani jednego trofeum, tracąc po ostatniej porażce z Barceloną matematyczne szanse na mistrzostwo Hiszpanii.
Do kolejnego sezonu Real przystąpi już z nowym trenerem. Kto nim będzie? Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że Jose Mourinho. Znany szkoleniowiec jest już o krok od sensacyjnego powrotu na Santiago Bernabeu. Fabrizio Romano potwierdza, że między stronami toczą się zaawansowane negocjacje. Oficjalna oferta nie została jeszcze złożona, natomiast w ostatnim czasie klub oraz trener skupili się na ustaleniach dotyczących projektu.
O Mourinho w głównej mierze zabiega Florentino Perez. Uważa, że to idealny kandydat do poprowadzenia drużyny, która znalazła się w kryzysie i potrzebuje doświadczonego lidera. W szatni Królewskich roi się od gwiazd, które chcą pełnić rolę liderów i nie dogadują się zbyt dobrze.
W Lizbonie traktują te doniesienia bardzo poważnie. Działacze Benfiki uważają, że po sezonie Mourinho przeniesie się do stolicy Hiszpanii. Real ma aktywować klauzulę wykupu, która znajduje się w jego umowie.