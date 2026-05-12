Lewandowski może zagrać z Polakami. Zaskakujący kierunek

Robert Lewandowski nadal nie ujawnił ostatecznej decyzji w kwestii swojej przyszłości. Gdzie zagra 37-latek? Doświadczony napastnik może trafić do klubu, w którym występują reprezentanci Polski, o czym informują portugalskie media.

Lewandowski zagra w drużynie krajowego mistrza?

Ile meczów w koszulce Barcelony rozegra jeszcze Robert Lewandowski? Do końca tego sezonu pozostały już tylko trzy spotkania. Jeżeli reprezentant Polski nie przedłuży wygasającego kontraktu, 23 maja zaliczy swój ostatni występ w szeregach Blaugrany. Świeżo upieczony mistrz Hiszpanii jeszcze nie podjął ostatecznej decyzji w sprawie swojej przyszłości.

Lewandowski nie może narzekać na brak zainteresowania – w gronie klubów, które rozważają pozyskanie 37-latka, wymienia się przede wszystkim Juventus, Milan i Chicago Fire. Teraz, jak przekonują portugalskie media, do gry o podpis napastnika wkroczył gigant z ich kraju.

Sport TV i Sapo przekonują, że były zawodnik Borussii Dortmund i Bayernu Monachium może zasilić szeregi Porto. Smoki triumfowały w zmaganiach w Liga Portugal i zapewniły sobie udział w następnej edycji Ligi Mistrzów, co mogłoby przekonać doświadczonego snajpera.

Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż na Estadio do Dragao występuje już trzech Polaków Jan Bednarek, Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski. Czy Lewandowski dołączy do ekipy Francesco Fariolego? Jak twierdzi Lluis Miguelsanz (Sport) Porto jest gotowe zaproponować mu kontrakt na jeden sezon.