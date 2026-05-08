„Gwiazdor Realu Madryt donosi do trenera”. Koledzy są przekonani

Piłkarze Realu Madryt są przekonani, że Vinicius Junior jest tym, który donosi do Alvaro Arbeloi o wszystkim, co dzieje się w szatni. Informacje w tej sprawie przekazał serwis "Mundo Deportivo".

Cesar Ortiz Gonzalez/ Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe i Vinicius Junior

Vinicius donosicielem?! W szatni Realu nie mają wątpliwości

Real Madryt w tym sezonie radzi sobie zdecydowanie poniżej oczekiwań. Królewscy właściwie nie mają już od dłuższego czasu szans na mistrzostwo kraju, a kwestia ostatecznego rozstrzygnięcia w La Lidze wyjaśni się najpewniej już w ten weekend, gdy dojdzie do bezpośredniej rywalizacji z FC Barceloną. Niemniej niezależnie od wyników, coraz więcej informacji wskazuje na fatalną atmosferę wewnątrz zespołu. Władze Los Blancos potwierdziły m.in. fakt, że ostatnio w szatni doszło do bójki dwóch zawodników.

Teraz z kolei serwis „Mundo Deportivo” donosi o kolejnych napiętych relacjach wewnątrz Realu Madryt. Według informacji przekazanych przez dziennikarzy, zespół jest przekonany, że Vinicius Junior pełni rolę donosiciela i przekazuje informacje z szatni bezpośrednio do Alvaro Arbeloi. To ma powodować kolejne spięcia w szatni pomiędzy zespołem, który nie jest zadowolony z takiego stanu rzeczy.

Vinicius Junior w tym sezonie rozegrał w sumie 50 spotkań i zdobył w nich 21 goli oraz zanotował 14 asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia go aktualnie na 150 milionów euro. 25-letni Brazylijczyk ma ważny kontrakt z Królewskimi do końca czerwca 2027 roku, a już mówi się o zainteresowaniu różnych ekip, w tym Manchesteru City, jego transferem.

Zobacz także: Angielski gigant wybrał Viniciusa na następcę gwiazdy!